Nens i pantalles: ‘tips’ per a un ús saludable Els nostres fills creixen i ens trobem amb molts temes, fonamentals en la seva educació, que ens generen dubtes i preocupacions, també sobre les seves incursions a internet i ens preguntem: ¿som bons referents en l'ús de les pantalles? ¿Quan els hem de donar el primer mòbil?, ¿pactem regles?, ¿com els ensenyem a fer un bon ús d'internet i de les noves tecnologies?

Que no s'estengui el pànic! L’Amaia, en Miguel i el seu fill Nacho no tenen les respostes, però saben que la clau és la comunicació, l'educació, el respecte, dedicar temps de qualitat a gaudir de la família i dels amics i, per descomptat, desconnectar-se quan toca. Perquè fer d'internet un espai segur per als menors és responsabilitat de tothom.

Amb el començament del nou curs, moltes vegades, apareixen a la ment de pares i mares, totes aquestes preguntes, ¿com faran servir les pantalles? ¿Comprem un ordinador perquè els ajudi en els estudis? ¿I el mòbil?, ¿quant de temps?, ¿on el faran servir?

Els nens entre 10 i 15 anys ja utilitzen internet de manera habitual. Tant és així que aquesta xifra arriba al 98% segons dades de l'Observatori Nacional de Tecnologia i Societat, ONTSI. Aquesta dada ha augmentat després de la crisi sanitària, ja que el 2016 no arribava al 93%. I passa el mateix amb l'ús del mòbil: el 2022 set de cada deu nens el fan servir, segons el mateix organisme. La tendència és clara, i la digitalització està canviant els models educatius i de lleure, l'augment de les activitats educatives i jocs en línia en són clars exemples.

La tecnologia té l'enorme poder de connectar les persones. Segons la frase generalment associada a Dàmocles, i a alguns personatges de Marvel, “un gran poder comporta una gran responsabilitat”, no obstant, internet i la resta de tecnologies digitals són el que les persones en fan. Per això Telefónica divulga des de fa anys les millors pràctiques per fer-ne un ús responsable i segur de la tecnologia.

I aquí tenim l’Amaia, en Miguel i en Nacho, una família qualsevol, amb unes preocupacions normals, que intenten orientar el seu fill per adoptar una sèrie d'hàbits digitals saludables. Acordar entre tots un espai de confiança, uns horaris per practicar la desconnexió digital, i conèixer els reptes a què s'exposen en fer servir la tecnologia ajudarà altres menors com n Nacho a prendre bones decisions en els entorns digitals.

A més d'instal·lar una aplicació de control parental, creuen que no n'hi ha prou i, per això, consideren imprescindible generar confiança en l'entorn familiar on tots participin i posin en comú els riscos i també les oportunitats a través del debat i la reflexió.

L'important és fer servir el sentit comú, valorar els pros i els contres, la maduresa del menor, mostrar-se disponibles per ajudar-lo a resoldre qualsevol dubte que li pugui sorgir i estar pendent dels passos que vagi fent en la seva experiència digital. La tecnologia no és ni bona ni dolenta en si mateixa, sempre depèn de l'ús que se'n faci.