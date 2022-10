Ningú no queda enrere

Així arrenca aquesta primera peça amb què Telefónica s'alia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible per no deixar ningú enrere: L'ODS 4, “Educació de qualitat”. I és que Telefónica vol anar un pas més enllà adquirint amb la societat, i en concret amb la gent gran, el compromís d'apropar les grans oportunitats que comporta la revolució tecnològica i garantir que les persones comptin amb les competències digitals necessàries per fer un ús efectiu dels serveis digitals.

Com a part del seu propòsit de companyia, Telefónica i la seva Fundació ofereixen diferents programes en habilitats digitals per tal de dotar tots aquells que hi estiguin interessats de les noves competències necessàries per desenvolupar el dia a dia en els entorns en línia; impulsant també iniciatives relacionades amb la millora de l'ocupabilitat com ara Campus 42 o Conecta Empleo.

Així, el 2021, va anunciar la creació d'un nou Hub d'innovació i talent a Madrid amb una inversió esperada d'uns 100 milions d'euros fins al 2024 que contribuirà a reduir les desigualtats i a crear llocs de treball.

El grup continua impulsant la digitalització i la connectivitat inclusiva oferint connexions que uneixen les persones i els permeten expressar-se, compartir, treballar, estudiar, en definitiva, millorar la seva qualitat de vida, amb més de 369 milions d'accessos a tot el món que inclouen les més de 13.485 comunitats rurals connectades gràcies al projecte Internet para Todos.

La companyia es compromet a portar connectivitat del 90% al 97% de les zones rurals en els seus principals mercats per al 2024. En fibra fins a la llar (FTTH) arriba a 55,8 milions d'unitats immobiliàries, amb un creixement del 17%, cosa que la converteix en la xarxa més extensa de tot Europa, només superada per les operadores de la Xina.