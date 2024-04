La ultraconnectivitat, clau per a la transformació industrial, pren la davantera a Espanya

Contingut ofert per:



Tot i això, l'èxit de les estratègies dissenyades per impulsar la digitalització depèn d'una infraestructura avançada i robusta que permeti al sector disposar d'una connectivitat adequada. Així, més enllà de la implantació de la robòtica, la connectivitat i l'ús de dades pròpies de la indústria 4.0, són clau per a l'optimització dels processos i l'augment de la productivitat.

Transformació industrial i ultraconnectivitat

¿Quina importància té la ultraconnectivitat en el desenvolupament de la indústria 4.0? La digitalització és necessària per impulsar l'avenç cap a la indústria connectada. En aquest sentit, la productivitat de les empreses pot arribar a créixer entre un 20% i un 30%, ja que gràcies a l'ús d'eines com la intel·ligència artificial, el ‘big data’, el ‘cloud computing’ o l'internet de les coses es poden automatitzar processos per eliminar tasques repetitives, millorar la seguretat dels treballadors, predir pics de demanda, personalitzar productes, traçar-ne l'origen i la destinació, i fins i tot prevenir avaries a la maquinària reduint els temps d'inactivitat a les fàbriques.

De fet, aquesta transformació digital tan profunda, que està vivint el sector productiu, necessita el desplegament de dos habilitadors que són clau: la fibra de les xarxes fixes i la xarxa mòbil 5G que, combinades amb l'Edge Computing o la realitat estesa, entre altres tecnologies, permeten impulsar aquesta transició. I, empreses com Telefónica, consideren fonamental la ultraconnectivitat que sorgeix en combinar aquestes funcionalitats, ja que són necessàries per recórrer aquest camí cap a una eficiència, mobilitat i flexibilitat més grans en els processos productius.

Impulsors de l'Internet ultraràpid

El creixement de la ultraconnectivitat suposa no només un avenç cap a la millora de la competitivitat i la transformació de la indústria, sinó també unes comunicacions energèticament més eficients.

Telefónica ultimarà la transició tecnològica per fer el pas del coure a tecnologies d'ultra banda ampla. El 19 d'abril, la companyia, coincidint amb el centenari, ultima la modernització de la xarxa fixa, posant a disposició de tots els clients a Espanya una nova tecnologia d'ultra banda ampla per als propers 100 anys.

Així, Espanya està a punt d'esdevenir el primer país de la Unió Europea a tancar la seva antiga xarxa de coure i avançar cap a una xarxa fixa 100% fibra i s'avança a altres països com Alemanya, el Regne Unit, Itàlia i França.

A més, l'esforç realitzat per Telefónica situa el país entre els més connectats, ja que, a més del lideratge en el desplegament de fibra, la xarxa 5G dona cobertura a més del 87% de la població. D'aquesta manera, la companyia aconsegueix una posició destacada en el desplegament en les freqüències de 3.500 MHz que garanteix 5G d'altes prestacions. De fet, és el primer operador d'Europa a donar servei d'internet de velocitat molt alta a tots els seus clients a tot el territori nacional.

5G: casos d’ús pioners

Tot i que la xarxa mòbil d'última generació no és nova, alguns dels casos d'ús són pioners, i part de l'estratègia 5G de Telefónica passa per la posada en marxa de projectes que posin en relleu els beneficis del seu ús i la importància de treballar al costat del teixit empresarial del país. L'objectiu és avançar en la consolidació de l'ecosistema 5G i en la creació de serveis que després siguin realment útils per al sector.

Dels més de 80 casos d'ús que Telefónica ha desenvolupat des del 2018, any en què va llançar el seu projecte Ciutats Tecnològiques 5G, un dels pilots més destacables en l'àmbit de la indústria 4.0 és la Drassana 5G amb Navantia, a Ferrol. Aquest implica el desplegament d'una xarxa pilot 5G per donar suport a casos d'ús de realitat augmentada i Edge Computing, i augmentar l'eficiència en diversos processos de la drassana.

Aquesta tecnologia troba altres aplicacions pràctiques en la inspecció d'infraestructures ferroviàries amb drons. Així, juntament amb ADIF, s'ha treballat en l'aplicació de les comunicacions 5G i l'ús d'Edge Computing que permeti una analítica de les dades recopilades a través de la transmissió de vídeo d'alta qualitat per implementar la supervisió que calgui. En el sector empresarial, hi ha el cas de The Fini Company, empresa dedicada a la fabricació i distribució de llaminadures, que recentment ha anunciat la posada en marxa de la seva digitalització de la mà de Telefónica. Aquí el que es busca és incorporar la tecnologia a cadascun dels departaments i processos, incloses les dues fàbriques que tenen al Brasil i Espanya, per obtenir un avantatge competitiu en termes de producció, estalvi de costos i millora de les condicions laborals.

Tots aquests són exemples concrets que mostren, no només els beneficis que ja s'estan vivint de la digitalització, també el potencial que té l’Internet ultraràpid en la transformació digital d'indústries clau, en empreses de qualsevol mida i tipus d'activitat.