Girona reforça la xarxa mòbil 5G en 22 destinacions turístiques durant l’època estival

Girona s’ha convertit en una de les destinacions vacacionals preferides per turistes del mercat nacional i internacional al nostre país. Per aquesta raó, Telefónica enforteix, un any més, la capacitat de la seva xarxa mòbil d’última generació en municipis tant en zones d’interior com de costa, durant la temporada estival.

Davant el previsible augment de demanda de connectivitat que comporta l’arribada de visitants, Telefónica ha tornat a desplegar el seu pla estiu 5G per a municipis turístics, amb l’objectiu d’intensificar la capacitat de la xarxa. Un reforç que arriba a un total de 22 localitats gràcies a unes instal·lacions que a més es mantindran en els municipis una vegada finalitzi la temporada estival.

Reforç estival de la connectivitat

En l’actualitat, la xarxa 5G de Telefónica arriba a la pràctica totalitat del litoral de la província, beneficiant tant petites localitats costaneres com Portbou o Mont-ras, com altres de més grans entre les quals es troben Llançà o Tossa de Mar, i altres municipis amb poca població situats a l’interior, com Meranges, Susqueda o Toses.

Així, durant aquesta temporada vacacional, Telefónica torna a reforçar els seus serveis de 5G en un total de 17 municipis situats a la costa i 5 a l’interior de la regió, amb l’objectiu de donar suport a un nombre més grans de dispositius connectats alhora i mantenir un servei de qualitat tant per als turistes com per a les empreses locals i residents habituals.

D’aquesta forma, les localitats d’Alp, Begur, Blanes, Cadaqués, Calonge, Castelló d’Empúries, Castell-Platja d’Aro, Colera, l’Escala, Figueres, Garrigàs, Lloret de Mar, Madremanya, Olot, Palafrugell, Palamós, Pals, el Port de la Selva, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro i Torroella de Montgrí ja s’han vist beneficiades per les actuacions que la companyia de telecomunicacions ha portat a terme, i que van començar mesos abans. Tot això ha sigut possible gràcies a la col·laboració publicoprivada, que ha permès que Telefónica reforci la seva cobertura 5G, un factor clau per impulsar la connectivitat a tots els racons del territori.

Per sobre de la mitjana europea

A Girona, la xarxa mòbil de Telefónica ja arriba amb 5G a més del 91% de la població, i situa la regió per sobre de la mitjana europea, que arriba al 81%, xifra que suposa un avantatge competitiu que facilita la digitalització de la societat i les empreses de la província.

Així, prop del 50% d’aquests municipis compten amb 5G d’altes prestacions (3.500 MHz) que permet disposar d’elevades velocitats i molt baixa latència. Això implica per al client una millor experiència mòbil amb imatge d’alta qualitat, descàrregues gairebé instantànies, streaming, poder jugar al núvol sense interrupcions i un augment de la qualitat de xarxa fins i tot en espais freqüentats.

Pla estiu 5G

El reforç de la xarxa mòbil en els 22 municipis de la regió de Girona s’emmarca dins del pla estiu 5G, que engloba 445 municipis turístics de tot Espanya en els quals ja està present el 5G de Telefónica. Per això, la companyia ha realitzat accions especials en 401 localitats, repartides entre 320 de situades al litoral i 81 més a l’interior, gràcies a unes instal·lacions que es mantindran una vegada finalitzi la temporada estival.

El desplegament dissenyat per l’operadora en aquest pla d’estiu inclou a més de l’optimització de la xarxa ja disponible, el suport d’un total de 103 unitats mòbils temporals que atendran les necessitats de connectivitat en punts on hi ha un gran increment de la demanda en moments específics, com poden ser festivals de música o festes locals.

Els beneficis de la cinquena generació

La implantació de la xarxa mòbil 5G ha suposat una important revitalització de moltes zones geogràfiques de la regió, ja que permet una digitalització i connectivitat sòlides, i posa a disposició, tant de particulars com d’empreses locals, l’ús de noves solucions tecnològiques, enfocades, també a una oferta turística sostenible i de qualitat.

Entre els molts beneficis que té el 5G destaquen una eficiència més gran de les seves infraestructures, cosa que permet arribar a unes velocitats de transmissió de dades de fins a 10 Gbs i una reducció de la latència (retards temporals de transmissió a la xarxa) que se situen en un mil·lisegon, la qual cosa dona una percepció de zero latència (zero retard) als usuaris.

Aquesta xarxa també sobresurt per la seva capacitat més gran de connectivitat, mantenint connectades cada vegada més persones i els seus dispositius, cosa que implica una reducció de costos en el desenvolupament de millors serveis i aplicacions, impactant de manera positiva en l’economia d’aquestes localitats i reduint la fractura digital.