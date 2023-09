Sense feina, sense papers i amb VIH: la força de Jazmín, Marius i Luis

Un proyecto de:



Marius Constantin Nita arriba amb pas tremolós. És alt i prim, porta roba esportiva i un barret de roba. Encara no fa gaire calor a València (és maig), però la humitat sufoca. Estranya la quantitat de roba que porta a sobre. En Marius és romanès, de Bacau. Va trepitjar Espanya per primera vegada el 2000. Té 43 anys. I VIH. Ho sap des del 2012.

Luis Parra, veneçolà, va arribar al nostre país fa un any i mig. Està cansat: ha treballat tota la nit en un obrador de pa. És la primera feina seriosa que aconsegueix i està molt agraït. Té 51 anys. Vesteix informal, però elegant. Es nota que el preocupa l'aspecte físic. El Luis té VIH des de fa més de cinc anys.

Jazmín Díaz va aterrar a Espanya fa dues dècades des d'Asunción, el Paraguai. Havia deixat Jhosep, al seu país, d'un any, fruit d'un matrimoni anterior. El seu marit, Gustavo, peruà, va arribar a la península gairebé alhora. La Jazmín va portar el VIH del Paraguai, encara que llavors no ho sabia.

José Canales els coneix a tots tres. En parla amb un afecte enorme, cosa que és recíproca: ells mostren devoció per l'equip del Comitè Ciutadà Antisida de València, del qual Canales n'és director. Al comitè intenten assessorar, ajudar i acompanyar les persones que tenen el virus. Així ho han fet amb la Jazmín, en Marius i el Luis. “La població migrant es troba més desprotegida davant del VIH. Arriben a un sistema que és absolutament nou per a ells. Saber desenvolupar-se requereix un procés d'adaptació i aprenentatge, i no sempre les gestions per poder accedir a eines preventives són eficaces, ja que el sistema no ho posa fàcil”, assegura José Canales.

Encara que es pensa que els migrants que tenen VIH arriben a Espanya ja amb el virus, el cert és que el 50% l’adquireixen aquí, no venen amb ell. José Antonio Pérez Molina, metge especialista en Infeccioses de l'Hospital Ramón i Cajal de Madrid, és categòric: “El més fàcil en l'imaginari col·lectiu és creure que venen aquí a curar-se. I no és veritat”.

Tot i que només representen el 10% de la població del país, els migrants suposen gairebé la meitat dels nous diagnòstics de VIH a Espanya. “Estan sobrerepresentats, i això és el més preocupant. ¿Per què l’adquireixen més? Perquè no viuen en les mateixes condicions ni tenen les mateixes oportunitats que les persones autòctones o amb ple dret”, afegeix Pérez Molina.

Jazmín Díaz.

El doble estigma dels migrants

La història d’en Marius, la Jazmín i el Luís coincideix en la lluita per l'estabilitat... I en la força vital. L'estigma de tenir el virus sol afavorir l'aïllament; però, en el cas dels migrants, que s'exerceixen en un entorn desconegut i sense suport, aquest estigma es multiplica. Canales ho viu cada dia amb les persones que participen en el Comitè. “Si les xarxes socials informals de suport són la clau de la supervivència de la persona migrant, l’ostracisme com a conseqüència de l’estigma cap a aquesta malaltia pot col·locar l’individu en una situació molt delicada d’aïllament. L'ocultació del seroestatus es converteix en una estratègia de supervivència, amb un alt cost per a la persona”, explica.

La Jazmín reconeix que quan es va assabentar que tenia VIH, el 2007, li va caure el món a sobre. Una revisió rutinària al parc Puerta de Hierro, a Madrid, on treballava de cambrera, va revelar el resultat. Se’n va assabentar amb el seu marit: “Me'n recordo que anàvem caminant pel carrer Luchana i que estava desorientada. El Gustavo em va trobar a l'edifici on vivíem. Jo era al cinquè pis, a l'altra banda de la reixa, a punt de llençar-me. Ell va venir i em va agafar de la samarreta per darrere del coll, i em va tirar cap a dins. I em va dir que ell era allà amb mi, que no estava sola”. Aleshores li faltava molta informació sobre la realitat del VIH: es tracta d'una infecció crònica que permet portar una vida com la de la resta de persones sense el virus.

Luis Parra.

La Jazmín va culpar de la infecció el seu marit, i, després, el pare del seu fill. Però tots dos van donar negatiu a la prova. (Anys més tard, el 2018, va visitar l'hospital on havia nascut el seu fill per investigar. Va entrar a l'arxiu i es va poder assabentar que la transmissió va arribar per una transfusió de sang que li van fer durant el part.) Un any després del diagnòstic, va tornar a Asunción a recollir el seu fill per portar-lo a Espanya. Va haver de lluitar-ho perquè els seus pares i la mare del seu primer marit la van denunciar per impedir-ho. Finalment, el 2008 va tornar a Espanya amb en Jhosep. I es va instal·lar a València després de passar per Madrid i Barcelona.

A València li arriba la segona notícia bomba: “El meu fill va tenir una bronquiolitis i el vam portar a l'Hospital de La Fe. Allà vaig saber que en Jhosep també tenia VIH. Vaig tenir unes ganes boges de suïcidar-me, perquè em sentia culpable”. La Jazmín ja no pensa així, però ha passat molts anys negant-ho tot, fugint, amb problemes psicològics i d'acceptació. “Si la salut mental és molt important en la població general, en els migrants amb VIH ho és encara més, per la seva situació”, insisteix el doctor Pérez Molina. Tanta va ser la negació de la Jazmín, que al seu fill li va amagar el seu estat i el d'ella fins fa només tres anys. “En Jhosep tenia 15 anys. La psicòloga em va dir: mira, l’hi has d'explicar ja”. I ho va fer. S’ho va prendre bé, “encara que té els seus moments”, diu la mare. La decisió l'ha ajudat a acceptar-se més a si mateixa, i a estrènyer vincles amb el fill.

En Marius també ha tingut alguns problemes psicològics. Quan ho va saber, es va espantar “perquè no tenia informació”. Durant un temps ho va amagar a la seva família per por de la seva reacció, “però això ja està solucionat”, somriu. Reconeix que, al principi, es va desmoralitzar. Va haver de sortir del pis on vivia i buscar-se la vida. El Comitè el va ajudar per instal·lar-se en albergs. “Hi ha gent que t'entén, d’altra que no. I et miren com si fossis una ovella negra. No saben que és una cosa que també pot passar a algun dels seus familiars”. Continua: “Has d'estar ben preparat i buscar ajut psicològic per poder-ho afrontar i seguir endavant. Jo, gràcies a Déu, he anat al psicòleg a preguntar sobre molts assumptes, no només metges”.

També per al Luis, el més important de tenir VIH és tenir cura de la part psicològica. “El 50% del problema de tenir VIH és al teu cap. Has de treure la teva versió de guerrer”, diu amb orgull. En el seu cas, al principi la situació va ser complexa: és obertament gai, i això és un problema a la seva Veneçuela natal. No ha amagat mai que és una persona amb VIH, encara que entén que “no tothom té els ous que tinc jo”. I afegeix: “Quan comences a afrontar les teves pors, comences a ser lliure. Jo ho vaig començar a gestionar amb un psicòleg. Ara ja no tinc por d'enfrontar-me a la vida. Per això, som avui aquí”.

Marius Constantin Nita.

La capacitat de superació

“El VIH és moltes vegades, en realitat, el més important dels seus problemes”. És una frase que sol dir quan parla de les persones migrants José Ramón Arribas, metge especialista en Infeccioses de l'Hospital de La Paz, de Madrid. El doctor Pérez Molina comparteix l'opinió de Arribas: “Tenim armes excel·lents com els antiretrovirals i una xarxa de professionals a Espanya que són del millor que hi ha al món, però no puc receptar un lloc de treball. Ni pastilles contra l’estigma”.

La Jazmín va tornar sense papers a Espanya el 2022. Amb el seu marit. Havia tornat a Sud-amèrica, però no s'hi va acostumar a tornar a viure. “Vaig pensar que venia al mateix temps d'abans. Però va resultar que no. Sis anys després, ja no valia res de l'anterior. I aconseguir feina no va ser fàcil”. Una persona amb VIH no ha de revelar la seva condició, ja que el treball no suposa risc de transmissió del virus. La Jazmín mai no ha dit a l'entorn laboral que té VIH, potser per por, encara que la normativa, de fet, impedeix la discriminació laboral a les persones amb VIH. Ella va aconseguir feina com a cuidadora de senyores grans. Hi va renunciar fa poc perquè li pagaven poc “amb la història que em farien un contracte”. Mai l’hi van fer i ho va deixar.

A partir d’aquell moment, la vida de la Jazmín ha tingut un ritme frenètic. Només dies després, i després de 18 anys de matrimoni, va deixar el seu marit, Gustavo. Sense recursos, el Comitè la va ajudar a trobar un lloc on poder viure. Però no va sortir bé. Va estar fent tombs. “No obstant, quan menys t'ho esperes, un àngel arriba a la teva vida”, explica. Aquest àngel es diu Marian Calderón, de 53 anys, una antiga amiga que no veia des d'abans de tornar al Paraguai el 2012. Li va trucar a la desesperada. Hi va acudir immediatament. La va recollir del carrer. La Marian havia perdut un fill i estava acabada de separar, però la va instal·lar a casa seva, on vivien també dos dels seus fills, els nois. La filla viu fora. Fins avui.

I el Luís? “Luis, vols viure?”, va preguntar el metge a Luis Parra. “Doncs te n'has d'anar de Veneçuela. Aquí no hi ha medicaments contra el VIH”. Això va ser definitiu. “Feia quatre anys que no em feia analítiques contínues. De vegades, passaven tres o quatre mesos sense medicaments i, quan arribaven, totes les persones amb la mateixa situació anàvem com bojos a buscar-los”.

El Luis recorda perfectament el dia que va arribar a Espanya: 7 de març del 2022. Es va quedar a viure amb uns cosins, però la convivència no va ser fàcil. El VIH no hi va ajudar. “Tenien por, per desconeixement, per ignorància... És força fort que et col·loquin un adhesiu”. Ara viu sol, gràcies a la feina.

Jazmín Díaz.

“Vaig venir com a turista. Vaig arribar aquí per tirar endavant. Tinc fet tota la paperassa per demanar la residència, estic esperant la resolució”. El Luis reconeix que, des de la seva arribada, tot ha estat molt complicat. "Se m'ha fet molt costa amunt". A la complexitat d'abandonar un país i arribar a un altre, s'hi afegeix el VIH. “Jo em vaig emportar la poca quantitat de pastilles que em quedaven a Veneçuela, però vaig entrar en pànic perquè no sabia exactament on anar o què fer per continuar el tractament”.

Fins ara, el Luis no havia fet més que feines puntuals: pintant, arreglant o netejant. I això que és tècnic en recursos humans, però aquesta formació no està convalidada a Espanya. Gràcies al Comitè Antisida de València, ha començat a treballar en un obrador de pa. Una feina dura, de nit, però el Luis està content. “És una oportunitat. Jo els vaig exposar la meva situació de persona amb VIH a l'informe. Ells ho saben, però no n'han dit res”.

L'adherència, clau contra el VIH

En el cas d’en Marius, el problema més gran amb el VIH ha estat el seu diagnòstic tardà, força freqüent entre els immigrants i que pot provocar algunes complicacions. Les raons s'han de buscar en els seus condicionants econòmics socials i en l'estigma de les seves pròpies comunitats. "Per als migrants africans, el virus suposa d'alguna manera l'ostracisme", assegura el doctor Pérez Molina. Tot i això, l'experiència de l'especialista diu que els immigrants, un cop diagnosticats, no són menys adherents al tractament que els espanyols sinó al contrari. “Depèn molt de la situació social i mental de les persones, però, per exemple, la població subsahariana no falla mai. Les persones llatinoamericanes solen ser més joves i amb un estil de vida més semblant al de les persones d’origen espanyol, i tenen una adherència al tractament equiparable”.

En Marius no sap quan va poder adquirir el virus. Un any després d'aconseguir la residència permanent a Espanya, el 2011, es va començar a trobar malament. Va anar al metge i li van fer una analítica. L'herpes estès per tot el cos estava provocat per les baixes defenses que tenia a causa del VIH, que feia massa temps que “feia la seva feina”. Tampoc no hi ajudava la mala vida que portava, menjant malament i dormint poc. El primer que va fer, en confirmar-se el diagnòstic, va ser instal·lar-se de manera fixa a València, on havia estat tantes vegades, per ordenar la vida. Assegura que sempre ha estat constant amb la medicació, prenent el tractament tal com li indiquen (el que s'anomena una bona adherència), una cosa clau perquè les persones amb VIH tinguin una bona qualitat de vida. "Al principi em va costar una mica, però ara ja no perquè l'organisme ja s'hi ha acostumat".

La Jazmín coneix bé les conseqüències de la falta d'adherència. “A mi m'ha costat molt adonar-me de la meva realitat. M'he negat a mi i he negat el meu estat durant molts anys. Vaig deixar de prendre els medicaments perquè m'enganyava i creia que no tenia res, fins que un dia ho vaig haver d'entendre bé”. Això va ser al Paraguai. Havia tornat al seu país el 2012, negant el que deien els metges a Espanya. D'allà, va saltar al Perú, amb el marit. “Al Perú ja no em medicava. Amb les defenses baixes, vaig tenir pneumònia. Ai, Déu! Gairebé em moro. 21 hores en coma per una aturada respiratòria! La pneumònia m'estava consumint i em mataria”.

Tot i l'ensurt, no va seguir de manera contínua amb el tractament fins que alguna cosa li va fer clic al cap, sense saber per què. “Un dia vaig dir: fins aquí! Això no és un joc, això és la meva vida, la vida del meu fill. I aquí va ser quan jo vaig començar a treballar de la mà del doctor, que és el meu amic Joaquín, al Paraguai. I va ser una meravella. Tot va començar a millorar.” Des de llavors no ha deixat de prendre la medicació ni un sol dia.

Luis Parra.

El Luis, després del viscut a Veneçuela, ho té clar: “¿Oblidar la medicació? Això no s'oblida”. Al tercer mes de la seva arribada, va anar a urgències de l'Hospital de La Fe, perquè se sentia malalt i decaigut. Ell en diu la síndrome de l'immigrant: “Vaja, que tenia depressió”. Un cop comprovat el seu estat de salut, el van enviar al metge de capçalera per iniciar el procés d'assistència sanitària i continuar a Espanya amb el tractament antiretroviral. Recorda que el procés va ser lent a causa de l'absència de papers, i que va passar molts nervis, però finalment va arribar a la consulta de l'especialista.

Parla del metge, Ángel Atenza, amb devoció. “Des de llavors, estic amb ell. Em va explicar que el meu abatiment era normal, que tenia els nivells baixos i que començaria el tractament del VIH immediatament, així que no m'havia de preocupar. Gràcies al TAR, de seguida els valors van tenir una pujada enorme. Estic molt bé: estic indetectable. És un àngel”. Quan una persona pren el tractament contra el VIH adequadament i aconsegueix que el virus sigui indetectable al seu cos, no el transmet. El Luis parla amb el metge de tot. “L'última vegada que vaig parlar amb ell li vaig comentar que sentia una mica de cansament. De vegades et fan mal els músculs… ¿Tu saps que una de les conseqüències de ser persona amb VIH és que vas perdent massa muscular?”.

Les comorbiditats

Fins al diagnòstic, des de l'any 2000, any en què va arribar amb uns amics, en Marius havia estat entrant i sortint d'Espanya, ja que, fins que Romania va entrar a la Unió Europea (2007), els ciutadans romanesos només podien estar tres mesos seguits al nostre país. La seva mare viu encara a Romania; el seu pare, la seva germana i els nebots, a Itàlia.

Quan va arribar, va anar enganxant feines. Ha recorregut Espanya treballant a l’hostaleria, amb els firaires. “Normalment, començava amb les Falles de València i no parava fins al desembre perquè anàvem de poble en poble, de fira en fira per tot Espanya. M'ha faltat anar a les illes. Però hi aniré”, afirma. En Marius parla anglès, francès, italià, espanyol, flamenc i, és clar, romanès, cosa que li ha facilitat sempre aconseguir feina, però la covid ho va frenar tot. Això i alguna cosa més: ara ha acabat un tractament de quimioteràpia a causa d'un limfoma a la boca que li van diagnosticar el 2021. Han hagut de reconstruir-li la boca. De vegades li costa parlar amb la nova dentadura. “No puc integrar-me al mercat laboral fins que em recuperi”.

Ha perdut massa muscular i el seu estat li produeix fred i inestabilitat. S'entén que s'abrigui de més. També, el seu caminar tremolós i el perquè adora València. “Tinc dolors als músculs i als ossos. Aquest temps em convé, però si plou i fa fred moltes vegades no puc sortir. València té el millor clima d’Europa: no hi ha hivern”.

En Marius no està indetectable. “Em falta una miqueta”, diu. Pel tractament de quimioteràpia. “A la darrera analítica (abril), el metge em va dir que, si segueixo així, estaré indetectable a l'octubre”. El diagnòstic tardà pot comportar problemes a llarg termini ja que facilita que malalties oportunistes (aquelles que aprofiten les baixes defenses per entrar en un organisme) facin efecte en les persones amb VIH. En Marius no sap si el càncer està relacionat amb el VIH i el diagnòstic tardà. L’ha superat: “Això i el que se'm posi al davant”, diu. Destil·la optimisme per tot arreu. “El més important és quan tu et despertes al matí, et mires al mirall i dius: hola, bon dia, que guai que m’hagi despertat!”

El futur

En Marius no té parella, encara que en va tenir. “Potser, en el futur, si la vida em somriu i tinc diners… Però he pensat que de fills no en tindré. Apadrinaré un nen i l'ajudaré amb la seva educació fins a l'edat que es pugui valer per ell mateix”, confessa. Comparteix pis amb una persona que ha tingut els mateixos problemes amb el càncer. “Ens ajudem i compartim despeses. Ell té una pensió per discapacitat, però no li arribaven els ingressos…” El seu primer objectiu és recuperar-se.

El Luis mira al sostre i deixa anar, com pensant en veu alta: “Moltes persones viuen amb la il·lusió que tot serà fàcil i s'emporten la gran sorpresa. Hi ha moltes persones del meu país que no han aguantat i han tornat a Veneçuela que diuen: “Bé, doncs hi moriré per falta de medicaments”. Després, concreta millor els seus pensaments i deixa anar: “Això a mi no em passarà. Tiraré endavant, com sigui”. Li encantaria tornar a veure la seva mare, el seu germà, el nebot. “M'encantaria perquè estan passant moltes coses. Però em diuen que estigui tranquil, que tot està bé. I això m'anima”.

Marius Constantin Nita.

A la Jazmín, des que és a casa de la Marian, li ha passat de tot. Però va voler el destí que el Nacor, fill de Marian, la seva amiga i amfitriona, de 35 anys (dos menys que la Jazmín), hi connectés molt bé. Tan bé que es casaran (la data prevista era el 23 de setembre del 2023). Jhosep, el seu fill, està esperant que la seva mare i el Nacor s'instal·lin en un pis per anar-hi. De moment, el xaval viu amb el Gustavo, amb qui es va quedar esperant que la seva mare estigués a punt.

La Jazmín s'obre de bat a bat: “La persona comença a viure quan realment les coses no són fàcils. Perquè quan tot és normal no veus el regal que és la vida”.