“Cal evitar que els joves caiguin com jo en el ‘chemsex’”

“A llarg termini, la participació freqüent en sessions de ‘chemsex’ pot portar a l'aïllament social i a exacerbar sentiments de solitud, exclusió o autoestima, especialment si hi ha sentiments de vergonya o culpa associats a aquestes pràctiques”, explica Beatriz Álvarez, cap associada del Servei de Medicina Interna de la Secció de Malalties Infeccioses a la Fundació Jiménez Díaz. El ‘chemsex’, per la mateixa naturalesa de combinar drogues psicoactives amb activitat sexual, sol donar lloc a formes complexes de dependència. “No només estem parlant d’una possible dependència química a les substàncies utilitzades sinó també d’una psicològica relacionada amb la intensitat i l’eufòria de les experiències sexuals potenciades per aquestes drogues”, afegeix Álvarez.

El chemsex és una pràctica en augment a Espanya.

Mateo explica que a cada persona l'afecta d'una manera diferent: “Hi ha els que ho porten força bé, però hi ha persones a qui ens produeix paranoia. I depèn del temps que consumeixes, t'afecta més o menys”. En qualsevol cas, reconeix, totes les persones que practiquen ‘chemsex’ i consumeixen Alfa acaben patint un deteriorament físic molt important. Explica el cas d'una persona que coneix, i amb qui practica ‘chemsex’: “Consumeix constantment. Dorm tres o quatre hores al dia, perquè algunes de les drogues que consumeix li treuen el son completament. L'he vist molt malament les darreres vegades”.

Un problema complex

El fenomen ‘chemsex’ és cada cop més freqüent a les sales d'Urgències dels hospitals. El doctor Guillermo Burillo, coordinador del Grup de Toxicologia de Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències (SEMES), informa que al voltant del 30% dels pacients VIH positius el practica, mentre que l'‘slamming’ (ús afegit de drogues intravenoses) es dona en el 16%. “Es calcula que la pràctica del ‘chemsex’ pot triplicar el risc d'infecció pel VIH i fins i tot duplicar el risc d'ITS com clamídia i gonorrea”, adverteix.

Tot i l'escassetat de dades consolidades, hi ha una sèrie d'indicadors que permeten observar un increment de la pràctica de ‘chemsex’ a Espanya i, en general, de l'ús de substàncies en l'oci. El director de Suport Positiu, Jorge Garrido, afirma que aquesta oenagé ha augmentat un 40% els serveis globals des del 2015 per garantir la resposta a aquesta situació. Però la realitat del ‘chemsex’ és molt més complexa que aquestes simples dades o l'ús de drogues en les pràctiques sexuals. Garrido insisteix que el problema és anterior: “L'augment del ‘chemsex’ és una conseqüència, no pas el problema de base. Tapa conseqüències de la violència i la discriminació exercides cap a determinades persones al llarg de la seva infància i adolescència, especialment en homes que tenen sexe amb homes, gais i lesbianes, persones amb VIH i altres diversitats”.

“La pèrdua de consciència, la desinhibició o l'eufòria que produeix el ‘chemsex’ fa que impacti negativament en l'adherència al TAR, produint fallades virològiques” Ramon Morillo, especialista en Farmàcia Hospitalària de l'Hospital San Juan de Dios de Sevilla.

Per tot això, “el seu abordatge ha de ser multidisciplinar i multidimensional”, insisteix Beatriz Álvarez. La facultativa de la Jiménez Díaz fa referència a conjugar mesures que comprenguin intervencions no només a nivell individual sinó també interpersonal i comunitari. “I, tot això, de manera respectuosa i lliure de prejudicis”, afegeix. Els experts consideren que la solució, encara que complexa, passa ineludiblement per la conscienciació i la informació veraç i rigorosa sobre els riscos de la pràctica del ‘chemsex’. I per fer servir els canals i referents que fan servir els seus usuaris, com les xarxes socials o els personatges famosos.

De la mateixa opinió és María Martínez-Rebollar, metge especialista en Infeccioses de l'Hospital Clínic de Barcelona: “Hi ha persones que practiquen ‘chemsex’ en grup, però n'hi ha d'altres que ho fan amb diferents parelles i de manera individual amb cadascuna, amb la parella habitual, o en solitari. És important que contemplem aquesta diversitat a l'hora de l'abordatge perquè tot és ‘chemsex’”. Garrido postil·la: “Urgeix també una reflexió profunda sobre els models d'oci, l'abordatge de substàncies a la nostra societat i la seva implicació en la salut sexual. I, així, traçar respostes comunes i integrals, lliures d'estigma, accessibles, que prioritzin els drets de les persones, inclosos els drets en salut i plaer”. I afegeix: “No tots els usuaris tenen un patró addictiu”.

Sense drogues fins als 31 anys

Mateo és obertament homosexual des de jove. No ha tingut mai problemes amb això. “A l'institut tens por que ho sàpiguen, però jo mai he patit cap discriminació per ser homosexual. Ni al meu entorn familiar, ni amb amics”. El problema és que Mateo arrossega una depressió des de fa molts anys. “En la meva infància, no ho vaig passar bé... El meu pare no complia amb el seu paper de pare; simplement, treballava. I quan tornava, tornava borratxo perdut. Ens insultava. Mai no ens va arribar a enganxar, això sí. Això va produir força estralls en la meva autoestima. La meva mare sí que es preocupava per nosaltres, encara que fins a un cert punt. No permetia que hi hagués mal ambient a casa, però és molt freda, distant. La meva mare mai no m'ha fet una abraçada”, fa memòria. Pensa un segon i afegeix: “Encara que ells no saben que he caigut en el consum, actualment són un suport important per a mi”.

El ‘chemsex’ se sol practicar sexe sense protecció.

Mateo va tenir una parella estable durant nou anys. No consumia drogues. Vivien junts. “Jo estudiava, ell treballava. Menjava saludable, feia exercici, tot allò que es pugui esperar d'una vida activa. Tot i que és clar que tenia molts complexos”. En aquell temps, Mateo encara anava a teràpia per lluitar contra la depressió. I li funcionava raonablement. Just després d'acabar els estudis, va decidir viatjar un any a Anglaterra per aprendre anglès. A la tornada, va trobar feina en un local de lleure els caps de setmana; avui, és responsable d'aquest local. El que havia de ser una cosa puntual, mentre estudiava per unes oposicions, es va convertir en la seva manera de guanyar-se la vida. “M'agraden la meva feina i els meus companys. No he fallat mai a la feina, però els meus companys m'han cobert més d'una vegada quan he arribat en mal estat després d'una sessió”.

La relació amb la seva parella es va complicar després de tornar d'Anglaterra i la pandèmia de Covid-19 va ser la punta. Es van separar. “Tenia 30 anys i la situació em va afectar perquè jo tenia una vida construïda amb ell en tots els sentits”, reconeix. Fins aquell moment, mai no havia provat les drogues, només prenia begudes alcohòliques. “Sortia molt de festa i vaig començar, de manera puntual. Em vaig dir: ¡ui!, això ja és una altra cosa”. Poc després, a l'abril del 2023, va consumir Alfa per primera vegada. “No la coneixia. Ni tan sols l'havia sentit esmentar. Vaig quedar amb un noi i me’n va oferir. I vam tenir sexe”. Després hi va haver diverses experiències més, de manera esporàdica. Fins que un dia de festa va entaular conversa amb algú (Mateo no vol donar el seu nom) que el va convidar a casa seva. “És una de les persones més conegudes al circuit de consum d'Alfa. I les pràctiques cada cop van anar a més, a més, a més…” L’agost del 2023: Mateo abandona la teràpia perquè creu sentir-se “estable”, i amb l'autoestima “recuperada”. I tot es comença a descontrolar.

Descontrol en poc temps

El noi que li subministrava Alfa s'encaterina de Mateo. Ja queden de manera continuada. Des del setembre comença a consumir moltíssim. Tot s'atura quan s'assabenta, a l'octubre, que té VIH: “Quan estàs malalt, tampoc tens ganes de fer res. Em van ingressar a l'hospital un mes i mig. Vaig sortir amb el convenciment que m'apartaria de tot allò”. Però el noi va tornar a contactar-lo. Mateo el va avisar que tenia VIH, a ell va semblar no importar-li. “Em va dir que prenia medicació preventiva contra el virus. Que simplement volia quedar amb mi per drogar-se i tenir pràctiques sexuals. Vaig recaure amb ell, però no amb més gent; tenia por que altres s'infectessin mentre jo no fos indetectable”. Es considera que una persona amb VIH és indetectable quan, gràcies al tractament antiretroviral (TAR), té uns nivells del virus tan baixos que no el transmet a altres persones, encara que faci pràctiques sexuals sense protecció.

Mateo comenta que durant les sessions els participants no se solen preguntar si algú té una infecció de transmissió sexual (ITS) o VIH. Es dona per fet. O arriba un moment en què ja és igual. “Simplement, es practica sexe sense cap mena de precaució. Encara que tampoc no et pots fiar del que et diuen al principi, és clar”.