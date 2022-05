Tornen els festivals! (Per a totes les edats)

Mad Cool

(6-10 de juliol)

El festival madrileny més gran torna amb magnificència, amb cinc dies de música i un cartell que reuneix noms majúsculs com Florence + The Machine, Metallica, Placebo i The Killers entre molts altres. I per als que es quedin amb ganes de més, aquest any neix Mad Cool Sunset, una nova cita per a la música en directe que tindrà lloc el proper 10 de setembre i que està cridada a convertir-se en punt de referència per a tots els amants de les actuacions en viu. Un cartell concentrat en una sola jornada que donarà continuïtat a la temporada de concerts exteriors. Un dels seus plats forts serà Rage Against the Machine, que torna al nostre país després de més d'una dècada i que tindrà aquí una de les dues úniques actuacions a Espanya.