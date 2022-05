Tots els ídols infantils reunits en el festival per a nens més gran d'Europa

MI PRIMER FESTIVAL, en la seva primera edició a Espanya, presenta una oportunitat única perquè els nens i nenes gaudeixin dels grans formats de festivals musicals en una versió concebuda per al públic infantil i familiar. Els seus personatges animats favorits cobraran vida sobre l'escenari imponent d'un recinte acostumat als grans concerts, com és el Wanda Metropolitano.

L'experiència d'aquest Festival, que existeix des del 2007 a diferents països d'Europa i que arriba per primera vegada a Espanya, garanteix una vivència única on grans i petits podran gaudir d'un dia en família que no oblidaran mai: El primer festival! Una experiència social on conviuen i gaudeixen amb els seus iguals al voltant de la música.

El Festival proposa una agenda d'activitats que permetrà descobrir als infants el gust per la cultura en les múltiples manifestacions: arts escèniques, circ, arts plàstiques i activitats complementàries com el lleure fomentant les seves capacitats i dons participatius.

Les estrelles del festival

La Patrulla Canina, Bob Esponja, Pocoyo, Peppa Pig, Simón, La Oveja Shaun, PJ Mask i My Little Pony: tots els personatges favorits dels nens es donen cita en més de sis xous oficials en un mateix escenari i moltes altres activitats addicionals: múltiples inflables, activitats infantils, desfilades, espectacles d'integració, zones de ball i restauració.

L'escenari: Wanda Metropolitano

Després de l'èxit en altres països, aquesta primera edició que aterra a Espanya se celebra a Madrid en un entorn espectacular com és el Wanda Metropolitano un recinte dissenyat per respondre als estàndards més alts de confort, seguretat i visibilitat. Un estadi de nova creació que acull esdeveniments de caire internacional, tant esportius com de grans concerts. Un espai versàtil i polivalent amb un disseny actual, adaptat amb tecnologies d´última generació i les comoditats d´un recinte cinc estrelles que permet la celebració del festival sense massificacions, que juntament amb el disseny de 4 sessions són garantia de seguretat per a un públic infantil.

A més dels escenaris, el gran recinte de l'estadi Wanda Metropolitano acollirà diversos espais que garanteixen la diversió de tota la família: