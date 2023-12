Del descobriment de l'Univers a desxifrar el món conegut.

La ciència no es limita a ser una eina; més aviat, representa el pont cap a demà. La ciència és l'empenta i l'estímul de la humanitat. Cada avanç, cada vehicle elèctric, amaga la promesa d'un futur on el coneixement s'integra a la nostra vida diària, ampliant les fronteres de la que considerem possible, de la mateixa manera que ho fa la tecnologia en camps com el cinema, l'agricultura urbana o la impressió 3D.

Renault no es limita a fabricar automòbils, sinó que obre el camí cap a un futur on cada instant es veu enriquit amb la intel·ligència artificial, la connectivitat sense interrupcions i fonts d'energia neta. En aquest trajecte, cada quilòmetre recorregut representa un pas ferm cap a aquest futur.

May Gutiérrez tenia un somni d'infància: observar l'Univers des d'una altra perspectiva i entendre'l. No obstant això, el llenguatge que existeix per assumir una realitat semblant és un llenguatge matemàtic la seva evolució s'ha anat adaptant a les necessitats. Malgrat tot, la imaginació i la creativitat segueixen sent propietats inherents per, a més dels números, desxifrar el món conegut.