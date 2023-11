Ignacio Caicoya ens desvela un somni

La tecnologia no és només una eina; és el pont cap al futur. I el propòsit no és només moure'ns; és impulsar la humanitat cap endavant. La tecnologia és una extensió de la visió d’un món més eficient, connectat i sostenible. Cada innovació, cada vehicle elèctric està imbuït de la promesa d'un futur on la tecnologia es fon amb la vida quotidiana per expandir les fronteres del que és impossible. Com ho fa la ciència, com s'aplica al cinema, l'agricultura urbana o la impressió 3D.

Perquè Renault no només construeix cotxes, sinó que forja el camí cap a un futur on cada moment està enriquit per la intel·ligència artificial, la connectivitat sense fissures i les energies netes. En aquest viatge, cada quilòmetre recorregut és un pas cap a aquest futur.