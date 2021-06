Descobreix per què aquest és el detergent favorit de les famílies

Contingut ofert per:





Més d’un any de confinament i, tres mesos després de l’inici del procés de vacunació, anirem donant pas als retrobaments perquè ¡la verdadera festa a Vilamunt serà el retrobament! Per descomptat mantenint les pertinents mesures de seguretat. ¿Qui no recorda les paelles que es preparaven els seus ciutadans? Totes acabaven deixant tones de plats en perfecte estat de revista gràcies a Fairy Ultra Poder. I és que si una cosa ens han ensenyat tant la pandèmia com els veïns de Vilamunt és la necessitat de fer una neteja intel·ligent.

Un concepte que està de plena actualitat si tenim en compte la recent pujada de la factura de la llum. Per netejar intel·ligentment és necessari recórrer a un producte com Fairy Ultra Poder, amb el qual pots fregar amb aigua freda i així estalviar fins a 80€* (*per llar amb escalfador d’aigua elèctrica i baixant la temperatura <25ºC) en la factura. Això és gràcies al fet que han incorporat en la seva formulació la tecnologia Dynamic Cleaning, que funciona de forma excepcional a qualsevol temperatura. Perquè, ara més que mai, és clar que cada grau, compta.

Per una altra part, al fregar amb aigua freda s’aconsegueix un doble estalvi. ¿T’has parat a pensar quanta aigua desaprofites mentre esperes que s’escalfi? Des de Fairy han fet el càlcul i han arribat a la conclusió que, si no t’has d’esperar, aconsegueixes un estalvi de fins a 1.000 litres d’aigua a l’any. I és que els limitats subministraments d’aigua dolça que tenim fan de l’aigua un dels recursos més preats del planeta, per això és tan important utilitzar diàriament tècniques d’estalvi.

El que no tothom sap és que Fairy Ultra poder és molt més que un detergent per rentar la vaixella. El seu poder antigreix és tal que elimina la brutícia de tot tipus de superfícies i estris de cuina com el microones, el got batedor o els electrodomèstics. I encara hi ha més. Ara pot usar-se per a la roba i fins i tot per rentar fruites i verdures o netejar profundament els biberons dels més petits de la casa i les seves joguines. Fairy no arrossega la brutícia, la fa desaparèixer.

Un estalvi que es nota

¿Qui no recorda el ‘Cunde más de lo que cuesta’? Aquest eslògan passarà a la història dels anuncis de tv però, és que en el cas de Fairy, és cert. I és que el seu increïble poder antigreix aconsegueix que sigui el millor en relació qualitat preu. Dura dues vegades més que altres productes i també suposa un estalvi de temps: ja que s’ha demostrat que gràcies a la fórmula millorada amb la tecnologia FastSuds, el procés de fregat s’accelera arribant a netejar fins a 3 vegades més ràpid que els competidors diluïts** (**vs. la següent marca més venuda en condicions d’aixeta oberta).

La marca en què confien les famílies

9 de cada 10 consumidors confien a Fairy Ultra Poder la neteja i desinfecció de la seva llar. I 10 milions de famílies ja l’han elegit com la seva marca de confiança i el seu detergent favorit (basat en l’informe de Kantar Footprint 2020). D’aquest mateix estudi s’extreu que Fairy Ultra Poder és la marca preferida pels espanyols en drogueria. Un lideratge que es consolida i que la manté en el top de les marques de gran consum preferides a tot el país.

Una companyia compromesa

Procter & Gamble (P&G), la companyia fabricant de Fairy, implementa des de fa anys una política de responsabilitat social corporativa. I per a mostra un botó; des del març passat s’han convertit en el primer fabricant de productes de consum a sumar-se a la plataforma independent ‘Recyclass’, la plataforma enfocada a promoure la reciclabilitat i circularitat dels envasos de plàstic. I és que dins dels seus objectius de sostenibilitat ‘Ambició 2030’, hi ha aconseguir que el 100% dels seus envasos siguin reciclables d’aquí a 9 anys.

Tens a la teva disposició una gran varietat d’opcions que, a més, pertanyen a les marques de P&G més populars del mercat, com Fairy o Ariel.