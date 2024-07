El repte de ser avi al segle XXI

Quan els avis assumeixen el rol d'acollidors

Si bé el paper dels avis en la criança dels nets és fonamental a la majoria de les llars, hi ha casos en què el seu protagonisme adquireix encara més rellevància. Ens referim als avis acollidors, aquells que es converteixen en els principals responsables de la cura i la protecció dels seus nets.

A Espanya, més de 18.000 nens i nenes estan sota una mesura d'acolliment familiar, i en la majoria dels casos (59%) són acollits per algun membre de la seva família extensa, principalment avis i àvies. Aquest tipus d'acolliment suposa una alternativa a l'acolliment residencial, permetent que el nen, nena o adolescent segueixi al nucli familiar i disminuir així el dany causat per la separació dels seus progenitors. Tot i que l'acolliment en família extensa ofereix múltiples beneficis per al benestar del nen, també comporta una sèrie de reptes i desafiaments per als avis acollidors:

Diferència generacional: la bretxa generacional entre avis i nets pot suposar un desafiament a l'hora d'establir pautes de criança i de comunicació efectives.

Inseguretat en les habilitats parentals: molts avis s'enfronten a la incertesa sobre les seves capacitats per assumir el rol de cuidadors principals, després d'haver exercit tradicionalment el paper d'avis més vinculat al lleure i al joc.

Conflicte de lleialtats: Els avis acollidors han d'acompanyar els seus nets en el dol causat per la separació dels pares, cosa que pot generar un conflicte de lleialtats entre les diferents generacions.

Renúncia a altres àrees de valor: en assumir la responsabilitat de la criança, els avis sovint han de renunciar a altres àrees importants de la seva vida, com les relacions socials o el desenvolupament personal, cosa que pot provocar aïllament i sentiments de culpa.

Els avis i àvies també necessiten suports i recursos per garantir el complet benestar dels seus nets. Per això, Aldeas Infantiles SOS reclama per a ells més orientació i assessorament, serveis de mediació familiar i atenció psicològica, més recursos formatius i xarxes de suport.