Construint futur: joves que creixen en el sistema de protecció

El treball d’Aldeas Infantiles SOS

«A Espanya, més de 50.000 nens creixen en el sistema de protecció a la infància. ¿Com podem protegir els més vulnerables? ¿Com podem ensenyar-los a construir un projecte de vida?» Així introdueix la periodista Andrea Ropero la peça audiovisual de la campanya «Tenemos Mucho Que Decir».

A Aldeas Infantiles SOS, el procés de transició cap a la vida adulta comença en l’adolescència, a partir dels 14 anys, fomentant l’autonomia en totes les àrees de les seves vides, com les feines de casa, els estudis o la gestió del temps i dels diners. L’objectiu és proporcionar orientació vocacional en un moment clau en què els nois i noies comencen a plantejar-se les seves alternatives de futur. L’organització ofereix suport en aquest procés, a través de la figura d’un tècnic del Servei d’Ocupació.

Es porten a terme tallers de formació en àrees com ara cuina i gestió dels diners, perquè adquireixin competències i es familiaritzin amb situacions quotidianes.

És fonamental escoltar els nois i noies. En aquesta escolta es crea un vincle, segons Jorge Fernández del Valle, catedràtic de Psicologia de la Universitat d’Oviedo, expert en acolliment. Remarca que «el 80% de l’acolliment residencial són adolescents, amb condicions molt adverses i situacions emocionals delicades. La confiança en els adults no és fàcil, per la qual cosa és essencial comptar amb professionals capacitats per rebre persones que no han demanat ni han volgut estar en una residència».

Aldeas Infantiles SOS intensifica la preparació als 17 anys. En aquell moment, comencen a desenvolupar el seu projecte de vida. Juan José Cerviño, director del Programa de Joves d’Aldeas Infantiles SOS a Madrid, explica que «el programa ajuda a completar la formació, trobar una sortida professional i desenvolupar una estabilitat emocional, fonamental per al seu futur».