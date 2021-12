Les compres en línia avancen a alta velocitat

Contingut ofert per:





La crescuda de les vendes en línia és imparable. Ho era abans de la Covid-19 i s’ha reforçat després d’aquesta una pandèmia, que ha frenat les nostres interaccions socials i ha canviat els nostres hàbits de consum. El confinament ha portat moltes persones a descobrir aquesta via de comerç i a confiar-hi, una opció que s’està consolidant a través de la transformació digital de la nostra societat. Les dades revelen que els usuaris gestionen el seu propi temps, es recolzen en les plataformes existents i poden treure la màxima rendibilitat econòmica a les ofertes en línia.

Segons la UNCTAD, la Comissió de les Nacions Unides pel Comerç i Desenvolupament, aquest sector arriba als 26,7 bilions de dòlars. A Espanya, les dades també són clarificadores: segons l’Estudi E-commerce 2021, de IAB Spain, destaca que el 76% dels espanyols entre 16 i 70 anys fan servir Internet com a canal de compra, cosa que es tradueix en un total de 23,8 milions d’habitants que adquireixen productes i serveis a través d’aquest canal. Aquesta anàlisi, que té com a principal objectiu mesurar l’evolució i les tendències del mercat de compra en línia al nostre país, destaca que respecte al 2020, les compres en línia han crescut un 11%.

Després d’un any de pandèmia, els internautes experimenten més que mai la compra en línia; els més joves –menors de 34 anys– són els que més augmenten en aquest canal, amb fins a un 83% de penetració. Tampoc s’abandona la compra presencial: es consolida la combinació de tots dos tipus de consum. El motiu principal per comprar per Internet és la conveniència, seguit de l’oferta de productes i el preu, mentre que la compra presencial permet emprovar-se coses abans de comprar, emportar-se el producte a l’instant i el contacte directe amb el producte, tot això en cas de ser una compra física.

Venda de bitllets

Les grans empreses espanyoles també s’han sumat a l’oferta dels seus productes i serveis en línia, reforçant els seus preus competitius, un bon servei al client i ressaltant la qualitat dels productes. La compra de serveis, com ara bitllets de transport, estades i restaurants és un dels productes més comprats per internet: el 69% ja es compren en línia, segons l’estudi de IAB Spain.

En aquest sector destaca Renfe, el principal operador de mobilitat espanyol. Gràcies a les modificacions que van introduir l’any passat a la seva pàgina web, tanquen el 2021 amb excel·lents resultats pel que fa a visites i compres. Més de 31 milions d’usuaris únics registren un total de 92 milions de visites a la seva pàgina web –el 73% de les quals a través del telèfon mòbil i des d’Espanya (95%)–, i la venda en línia de bitllets ja arriba al 56% de les seves vendes totals.

Renfe flexibilitza els seus serveis per oferir una millor experiència

Tot això es deu a canvis en la navegació del sistema de venda, ara més intuïtiu, ja que permet que el client vegi totes les opcions de compra, amb horaris, preus i classes, i elegeixi la que més li encaixi. Gràcies a això, l’usuari pot veure l’oferta disponible en cada tren, les característiques de cada classe i tarifa i pot tenir una instantània per elegir entre les alternatives. També han introduït canvis en l’estructura de la informació i en la presentació dels continguts de la web, per fer-los més senzills, visuals i accessibles.

Nous serveis

A més de la pàgina web, l’estratègia de transformació digital de Renfe passa per la creació de nous serveis. Per això, la companyia ha anunciat el llançament d’una nova plataforma integral de mobilitat, RaaS, per acompanyar els seus clients en tots els trajectes i que permetrà contractar diferents mitjans de transport des d’una sola aplicació. Més enllà del servei públic ferroviari, aquesta aplicació, desenvolupada juntament amb Everis i Siemens, permetrà que els viatgers organitzin els seus trajectes des del principi fins al final i amb un únic pagament, sense haver de sortir de l’aplicació o utilitzar altres eines per comprar serveis. D’aquesta manera, la plataforma unificarà serveis de transport públic i privat i diferents modalitats, com el tren, bicicleta, metro, autobús urbà i interurbà, carsharing i patinet elèctric. També permetrà reservar els serveis addicionals que siguin necessaris durant el trajecte, com ara serveis d’oci, restauració i hotels.

A més a més de la possibilitat de contractar els bitllets, l’aplicació de Renfe permetrà consultar mapes, oferirà informació en temps real sobre els diferents serveis de transport, missatges i consells per guiar-se en la intermodalitat i recomanacions per fer la ruta més ràpida entre un punt i un altre. A través d’aquesta eina, Renfe s’erigeix com l’operador ferroviari de referència i preveu atraure 650.000 nous clients als trens en un context de liberalització ferroviària.

Major previsió

Per flexibilitzar els seus serveis i oferir la millor experiència per al client, Renfe està ampliant de forma progressiva el període de venda a un any per a serveis Ave i Llarga Distància. Els viatgers podran tenir preus més barats i programar els seus viatges amb més antelació, raó per la qual seguirà treballant per a la compra de bitllets amb un any d’antelació. Aquesta mesura se suma a altres que ha adoptat Renfe durant els últims mesos encaminades a facilitar i abaratir la compra de bitllets i s’emmarca, així mateix, en el pla estratègic amb el qual la companyia pretén millorar la qualitat dels serveis, l’experiència dels clients i l’eficiència dels recursos i mitjans utilitzats.