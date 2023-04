Bon temps, temps de barbacoa

Contingut ofert per:



Sí, un autèntic “mestre de la cuina”, perquè parlar del “millor graeller” queda curt en veure tot el que avui dia ofereixen les noves barbacoes, moderns i complets dispositius tecnològics que, més enllà de la carn, permeten preparar gairebé qualsevol recepta, a l'aire lliure, de manera segura, fàcil i, sobretot, envoltat de la teva gent.

A més, hem de començar aclarint que, encara que solen utilitzar-se com a sinònims, graella i barbacoa no són exactament el mateix. La tapa marca la diferència. Per posar-nos en context, la barbacoa amb tapa va sorgir el 1952, quan George Stephen va inventar la primera “barbacoa bola”, que permetia cuinar repartint la calor al seu interior de forma homogènia, sense que la carn se socarrimés ni corregués cap risc per les inclemències meteorològiques. Stephen treballava a Weber Brother Metal Works, una empresa de Chicago dedicada a la fabricació de boies, i inspirant-se en elles, va dissenyar una barbacoa de forma rodona, li va posar potes, va perforar orificis a la part inferior per permetre que circulés l'aire i hi va col·locar a sobre una tapa amb nansa. Havia creat l'instrument de cocció perfecte amb què cuinar per a la seva família nombrosa (era pare de 12 fills) i gaudir tots plegats del procés. També, sense sospitar-ho, revolucionaria els àpats familiars de milions de persones a banda i banda de l'Atlàntic.

La revolució de la barbacoa “intel·ligent”

Des d'aleshores han passat més de set dècades, Weber és avui el fabricant de barbacoes més gran del món i la firma ha continuat investigant, renovant els seus productes i, gràcies a la tecnologia, sorprenent amb els seus dispositius “intel·ligents”, com els de la línia de barbacoes de gas GENESIS®, les més avançades del mercat.

En què es diferencien aquestes barbacoes de la resta i com ens ajudaran a convertir-nos en mestres de la cuina?

La tapa: ¿sabies que totes les barbacoes Weber han estat dissenyades per cuinar amb la tapa tancada ? A més de per raons de seguretat, aquest detall és clau perquè els aliments es cuinin de manera ràpida, uniforme i conservant la humitat durant més temps. Però a més d'assegurar que la carn sigui una aliment tendre i sucós, la tapa fa d'una simple graella un sistema de cuina molt més complex i versàtil , amb el qual també es pot fumar, saltar, coure... La llista de receptes que es poden preparar amb una barbacoa GENESIS® és increïblement llarga i inclou des d'un filet de salmó, a unes tortitas, una sopa, una pizza o un wok de verdures. Plats per sortir de la rutina i convertir l'experiència de la barbacoa en una cosa sempre nova i sorprenent.

¿sabies que totes les barbacoes Weber han estat dissenyades per cuinar amb la ? A més de per raons de seguretat, aquest detall és clau perquè els aliments es cuinin de manera ràpida, uniforme i conservant la humitat durant més temps. Però a més d'assegurar que la carn sigui una aliment tendre i sucós, la tapa fa d'una simple graella , amb el qual també es pot fumar, saltar, coure... i inclou des d'un filet de salmó, a unes tortitas, una sopa, una pizza o un wok de verdures. Plats per sortir de la rutina i convertir l'experiència de la barbacoa en una cosa sempre nova i sorprenent. La tecnologia: ¿ets nou en el món de les barbacoes i vas una mica perdut? ¿Ets un cuiner graeller però vols fer alguna cosa diferent i expressar la teva creativitat als fogons? ¿No sols fer barbacoes perquè et fa respecte o no vols estar pendent tota l'estona de la cocció? Sigui quina sigui la teva situació, les barbacoes de gas GENESIS® de Weber et poden ajudar perquè regulen al mil·límetre la temperatura . Tenen un panell digital que informa de la temperatura en temps real dels aliments i dels temps de cocció. A més, gràcies a la integració de la guardonada i revolucionària tecnologia Weber Connect®, incorporen un assistent que et guia pas a pas durant el procés d'elaboració i, fins i tot, permeten connectar la barbacoa a la xarxa wifi per rebre recordatoris i notificacions al telèfon cada vegada que hagis d'avançar en el procés. Més senzill i segur, impossible. Tu només t'hauràs de preocupar de passar-t’ho bé i gaudir del temps a l'aire lliure amb els teus.

¿ets nou en el món de les barbacoes i vas una mica perdut? ¿Ets un cuiner graeller però vols fer alguna cosa diferent i expressar la teva creativitat als fogons? ¿No sols fer barbacoes perquè et fa respecte o no vols estar pendent tota l'estona de la cocció? Sigui quina sigui la teva situació, . Tenen un panell digital que informa de la temperatura en temps real dels aliments i dels temps de cocció. A més, gràcies a la integració de la guardonada i revolucionària tecnologia Weber Connect®, incorporen un assistent que et guia pas a pas durant el procés d'elaboració i, fins i tot, permeten per rebre cada vegada que hagis d'avançar en el procés. Més senzill i segur, impossible. Tu només t'hauràs de preocupar de passar-t’ho bé i gaudir del temps a l'aire lliure amb els teus. El disseny i la qualitat: les barbacoes Weber són sinònim de durabilitat i qualitat i es distingeixen pel disseny i la personalitat. Encaixen en tots els ambients. A més, en la seva concepció també és prioritària la comoditat i, per això, les barbacoes GENESIS® compten amb una zona de cocció extragran per poder cuinar diversos plats alhora, espai per deixar el menjar abans de cuinar-lo o mantenir-lo calent un cop preparat, cremadors d'alta temperatura amb una encesa fàcil i fiable, espai per acomodar la família de complements i utensilis WEBER CRAFTED, llum LED per il·luminar l'àmplia graella, nanses segures, rodes per moure-la amb facilitat que es bloquegen i que no fan malbé les superfícies…

Res uneix més que una bona barbacoa

Tal com has pogut comprovar, la revolució ha arribat a les barbacoes. Totes aquestes innovacions demostren fins a quin punt la cuina de barbacoa ha evolucionat i s'ha tornat més versàtil, encara que també hi ha alguna cosa que no ha canviat des dels seus orígens: el bon ambient que sempre es crea al voltant d'aquest ritual social únic. Res uneix més que una bona barbacoa! Una barbacoa és vida a l'aire lliure, és calor, és beguda fresca, és alegria, és llepar-se els dits, és compartir llargues hores amb la família i els amics…

Així que, ja saps, si vols gaudir del bon temps i ser el millor amfitrió, posa una barbacoa intel·ligent Weber a la teva vida i tindràs l'èxit assegurat.