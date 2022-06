El cafè colombià de Doris Prada, guanyador dels Oscars del Cafè, es pot tastar a les cafeteries d'El Corte Inglés

30 caficultors colombians es disputaven en aquesta ocasió l'Oscar del cafè dins del Projecte Orígens que ha posat en marxa El Corte Inglés. El premi? Un acord comercial que permetrà al guanyador arribar a les cafeteries d'El Corte Inglés, amb l'objectiu que el cafè pugui ser degustat i admirat durant tres mesos pels milers de persones que les visiten. Un cafè que és també per compartir, ja que els clients que el tastin s'enduran de regal una bossa de 100 grams.

Els 30 caficultors han presentat les millors collites a l'equip de compres de la divisió de restauració d'El Corte Inglés que no ha dubtat a decidir a favor de la caficultora colombiana Doris Prada, de la regió de Santander. El seu producte és un cafè aràbic 100% colombià, de varietat Castell que porta en la seva essència una aroma amb segell orgànic i tecnologia sostenible, fruit d'un projecte familiar consolidat des de fa més de 35 anys. Aquest cafè compta amb una qualificació de 85 punts (a partir de 80 punts es considera un cafè especial), només es ven per lots i fins i tot per subhasta i Prada el descriu així: “és net, balancejat, de sensació delicada i suau, que en prendre'l pot transportar a una varietat d'aromes i sensacions amb notes delicades i dolces entre mel i cardamom, en què es pot percebre un cos i acidesa mitjana amb gust de mel i cereals”.

Descobreix a quines cafeteries pots tastar el cafè colombià de Doris Prada

A les cafeteries d'El Corte Inglés de Castellana, Goya, Princesa, Sanchinarro, Bistró de Pozuelo (a Madrid), Bistró Jaime III (Mallorca), Marbella (Màlaga), Pintor Sorolla (València), Federico Soto (Alacant), Màlaga, Sagasta (Saragossa), Bilbao, Pamplona, Nervión (Sevilla), Las Nubes Diagonal (Barcelona).

“Aquest premi és el resultat d'un treball artesanal, seguint el llegat d'un dels pioners en la producció de cafè orgànic, gràcies a Álvaro Ruiz (qepd), al suport de la Federació de Cafeters i les mans laborioses dels camperols de la regió vam poder arribar a El Corte Inglés amb un cafè d'altíssima qualitat i amb els millors estàndards de producció de les terres de Santander-Colòmbia”, ha dit Doris Prada.

Doris Prada.

Quant a la seva aroma i sabor, per a la colombiana, és una “tassa de cafè, neta, balancejada, de sensació delicada i suau, que en prendre-la pot transportar a una varietat d'aromes i sensacions amb notes delicades i dolces entre mel i cardamom, en què es pot percebre un cos i acidesa mitjana amb gust de mel i cereals”.

“És net, balancejat, de sensació delicada i suau, que en prendre'l pot transportar a una varietat d'aromes i sensacions amb notes delicades i dolces entre mel i cardamom, en què es pot percebre un cos i acidesa mitjana amb gust de mel i cereals”

- Doris Prada

Un cafè artesanal, en què a més es cuida amb cura la selecció del gra, una dedicació, que va des de la llavor fins a la tassa, i en què l’ús de bones pràctiques socials i ambientals sostenibles, hi juga un paper important. Un procés que també contribueix a l'empoderament de la dona a l'entorn, ja que són elles les que treballen àrduament de manera artesanal un concepte ancestral que passa de generació en generació, formant de manera tangible sistemes agroforestals sostenibles.

Doris de Prada confia que aquest premi obri les portes a nous mercats: “és una gran oportunitat amb una de les més grans vitrines comercials per al món, El Corte Inglés. Representa un gran creixement per al nostre cafè, per al grup de productors Kachalú, per al cafè colombià i per a cadascuna de les famílies que fan possible oferir el millor cafè de la nostra regió”.

Així es cultiva el cafè a la Finca Villa Line

Després de la mort del seu marit, Álvaro Ruiz, Doris Prada porta la producció juntament amb la segona generació, els seus fills Rafael i Daniel. A la seva finca, Villa Line, es cultiva aquest cafè de forma artesanal, a l'ombra d’‘anacos, guamos’ i altres grans espècies arbòries del tròpic colombià.

Un cafè que creix en terres amb una textura marga-argilosa, de muntanya, amb ecosistemes amigables amb les aus, de maduració lenta, treball artesanal i assecat al sol. Condicions i qualitats que permeten portar a les cafeteries d'El Corte Inglés un producte amb tradició d'antany i amb la calidesa de la llar.

El procés comença des de la selecció de la llavor utilitzant sempre llavor certificada, seguint els passos de preparació de la terra per donar-li airejament, s'hi afegeix matèria orgànica, la sembra, la neteja del cultiu, la utilització d'adobs orgànics…

Quan la llavor està al punt òptim, es fa manualment la recol·lecció a Villa Line. Compten amb un equip de treball format per més de 25 camperols, especialment dones, les subtils mans dels quals permeten recol·lectar els grans madurs.

Posteriorment es realitza l'assecament directament al sol i mitjançant assecador parabòlic, on s'accentuen els millors sabors del cafè. En el procés final es desenvolupa una estricta selecció del millor gra per a la comercialització en verd a la Cooperativa de Caficultors de Santander a San Gil on es porta empaquetat a costals que permeten l'aireig del gra.

Rafael, Daniel i Doris continuen cultivant el seu llegat amb passió i entrega en cada procés, preservant pràctiques tradicionals, que generen 41.000 llocs de treball directes a la zona rural, i desenvolupant tècniques per poder oferir el millor cafè per a un paladar exquisit.