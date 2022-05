La piscina de 42: una capbussada de 26 dies

No tot és programar

L’aprenentatge d’igual a igual és fonamental a 42 Barcelona, ja que no només adquireixen coneixements tècnics, també desenvolupen la flexibilitat i la capacitat d’adaptació que necessitaran al llarg de les seves carreres professionals, és a dir, aprendre a aprendre, a buscar-se la vida i a convertir-se en protagonistes del seu propi aprenentatge, per fer front al que el futur els depari.

Perquè la formació que aquí s’ofereix està pensada per a qualsevol persona interessada en diferents aspectes de la programació com el desenvolupament de videojocs, les aplicacions mòbils, el Big Data, la ciberseguretat. El perfil dels estudiants és molt variat, cosa que enriqueix molt l’experiència 42: qualsevol edat, amb qualsevol formació o qualsevol carrera laboral, aquí s’ajunten des de metges fins a comercials, fotògrafs o dissenyadors.

És un espai pensat per a aquells perfils que necessiten un upskilling o reskilling en la seva carrera professional, és a dir reconvertir-se professionalment o millorar els seus coneixements tècnics, així com per a estudiants de la formació convencional, ja sigui de la FP com universitària. Però sobretot busca una participació més gran de les dones, per impulsar les seves carreres tècniques. La seva metodologia és una eina clau, fins i tot per a docents i professors que volen aprendre altres formes d’ensenyar. Segons el David, administratiu a Transports Metropolitans de Barcelona i estudiant del Campus, “la piscina ens iguala a tots en qüestió de dies, i aquesta és una de les parts interessants”.

Un espai diferent, una formació única

42 és una oportunitat única per accedir a una formació gratuïta presencial i de qualitat. És un espai sense aules obert 24/7, sempre a disposició dels estudiants. Però per entrar en aquest campus s’han de passar unes proves. La primera, passar amb èxit dos tests en línia, i la segona és l’anomenada la Piscina, un període de selecció que dura 26 dies seguits, i sense descans, on els aspirants (a estudiants de l’escola) descobreixen si estan fets per a aquesta metodologia o no. Sigui com sigui, el període de la Piscina és, per a tots, un capítol inoblidable i una experiència excepcional. No hi ha període de registre i les inscripcions estan sempre obertes.

Aquells que aconsegueixen travessar la Piscina, comencen el campus que té una durada mitjana de 3 anys, encara que ofereix altres circuits formatius personalitzats més curts i intensius, sempre amb l’objectiu comú de preparar els estudiants per a les noves professions digitals que demanda el mercat laboral: big data, IOT, videojocs, ciberseguretat o machine learning.

A més a més, l’oferta està en constant evolució, igual que les necessitats dels estudiants, i es completa amb altres formats específics com els Open Days, bootcamps o Piscine Discovery. I tots ells, durant l’itinerari formatiu, reben de mitjana 8 ofertes d’ocupació i acaben el campus amb un 100% d’inserció laboral.

Una metodologia provada i premiada

La metodologia 42 funciona, ja que des del seu naixement l’any 2013, a París, aquest esperit flexible s’ha estès per tot el món. En l’actualitat, hi ha 36 Campus repartits en quatre continents, que creen una xarxa internacional.

L’any 2019 va arribar a Espanya de la mà de Fundació Telefónica, amb l’espai 42 Madrid, i actualment ja ha replicat aquest model d’èxit, a més de 42 Barcelona, 42 Urduliz, que compta amb el suport de la Diputació Foral de Biscaia, i 42 Màlaga, que ha obert recentment gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Màlaga, la Junta d’Andalusia i la Diputació Provincial de Màlaga.

Aquesta metodologia ja ha entrat ja al TOP 10 de les universitats mundials més innovadores (WURI Impact), i ocupa el tercer lloc, pels valors ètics que transmet, per davant de Harvard, Yale o Colúmbia.

42 Barcelona és la connexió amb el mercat laboral del futur per fer front a les necessitats del present.