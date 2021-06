Altafulla, vila marinera i de bruixes

Des de l’altura del castell que presideix el centre (del segle XI però reformat al XVII), el descens pels seus carrerons pintorescos ens descobreix antigues cases monumentals, la plaça del Pou, l’església de Sant Martí de Tours i l’Ajuntament. És la Vila Closa, tancada encara en les seves restes de muralla, amb algunes torres de guaita encara dretes, declarada bé cultural d’interès nacional. I aquí no és difícil imaginar-se un passat de llegendes de bruixeria. El fet és que actualment diversos estudis recullen que en aquesta zona hi va haver un gran nombre de suposades bruixes, o almenys, dones que van ser sentenciades per això.

Tant si únicament es vol desconnectar a la platja de sorra fina i prendre un bon arròs, com si el que busquem és aprofitar el nostre viatge per conèixer un racó històric i amb encant, Altafulla és el poble ideal.