Lleida: un paradís per descobrir, a l’abast

Per Núria Bonet Icart

Naturalesa en estat pur, castells i monestirs, esports i senders, gastronomia i festivals culturals... Lleida és un destí inigualable per la seva varietat i riquesa. I, de fet, s’ha consolidat en temps de pandèmia com un dels destins preferits per desconnectar i passar-los en família. A més a més, el Pirineu i les Terres de Lleida van obtenir al maig la certificació Biosphere Destination, un reconeixement internacional que acredita aquesta zona com a destí turístic que es compromet amb la sostenibilitat.

Lleida concentra tres parcs naturals emblemàtics: el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici —l’únic del territori català—, el Parc Natural de l’Alt Pirineu i el Parc Natural del Cadí-Moixeró. Les seves rutes i senders mostren al visitant espectaculars cims i valls, un mosaic de petits llacs, vegetació i una fauna sorprenent, que va de l’os bru, al cérvol i l’àguila reial.

El Prepirineu també ofereix la possibilitat de disfrutar dels seus grans embassaments, que es converteixen en autèntics llacs artificials idonis per disfrutar dels esports aquàtics. Així, el Pirineu i el Prepirineu lleidatans s’han consolidat com un dels paradisos europeus dels esports d’aventura. Des del ràfting, el barranquisme, l’alta delta o el parapent fins al senderisme, la BTT, la navegació amb canoa o els viatges en globus, més de 200 empreses ofereixen fins a cinquanta disciplines esportives outdoor per a tot tipus de visitant.

Visitar Lleida és sinònim també de practicar el turisme científic i industrial en família, amb els jaciments de dinosaures de la Conca Dellà, el conjunt d’equipaments hidroelèctrics de la Vall Fosca o el Centre d’Observació de l’Univers (COU), que aprofita les privilegiades condicions de la zona per observar el cel nocturn.

Pobles emmurallats i torres de guaita són un altre dels emblemes de Lleida, monuments imprescindibles per comprendre la història d’aquestes terres. El monestir de Vallbona de les Monges o la Seu Vella de Lleida mereixen una visita.

Per planificar la vostra ruta a mida, podeu consultar la pàgina web www.aralleida.com. ¡I feliç escapada!