Un espai per respirar

Unes vacances en contacte amb la naturalesa i l’aire lliure no tenen preu i la província de Girona és la regió ideal per portar-les a terme. La gran majoria dels seus càmpings estan envoltats de paisatges i entorns que permeten disfrutar d’una estada en qualsevol moment de l’any. A més, els càmpings de Girona s’han adaptat a totes les garanties d’higiene i seguretat del moment per oferir qualitat i seguretat.

Al nord hi trobem un espai de gran bellesa com és el cap de Creus, on es pot disfrutar no només de la naturalesa i la seva diversitat, sinó també de la cultura i història de la zona. Seguint la costa i, després de descansar al Camping & Bungalows Salatà a Roses, ens trobem meravelles com els Aiguamolls de l’Empordà, que brinden oportunitats per veure i conèixer una gran varietat de flora i fauna a través dels seus itineraris. Passar una nit al Càmping Playa Brava o al Camping & Bungalows Interpals a Pals i començar una ruta pels camins de ronda de la Costa Brava amb el mar a un costat i la naturalesa a l’altre, no té preu. Cales carismàtiques com Illa Roja, Aiguablava o sa Tuna són algunes de les petites platges que es poden trobar al llarg d’aquesta magnífica via.

Conèixer la naturalesa a través dels esports és una gran oportunitat que ofereix la província de Girona; així, pedalejar de Girona a Sant Feliu de Guíxols per la via del carrilet o disfrutar de totes les vies verdes marcades per fer en bicicleta és possible des de càmpings gironins com el Càmping & Bungalows Valldaro, situat a Castell d’Aro.

Si es prefereix un altre tipus d’esport, la Costa Brava brinda l’oportunitat perfecta per disfrutar d’activitats d’aigua com el caiac, el pàdel surf, windsurf o l’snorkel. El Càmping Nautic Almata a Castelló d’Empúries ofereix la millor situació per disfrutar d’aquests esports tant en aigua dolça com salada.