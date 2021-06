Redescobrir la Costa Brava

Per Núria Bonet Icart

Impossible rebatre el tòpic: la Costa Brava és un dels paradisos més autèntics i blaus del Mediterrani. Pins, aigües transparents, roques escultòriques i albes inoblidables han fet que primer els feninicis, grecs i romans s’enamoressin d’aquestes terres, i després ho fessin mites com l’actriu Ava Gardner, que va posar aquell toc de glamur a uns pobles encara de pescadors i unes platges pràcticament verges. Per recuperar aquell esperit de la Costa Brava ancestral i autèntica, proposem diverses rutes i escapades que ens tornaran el plaer de disfrutar de les platges de Girona.

És significatiu que al llarg de la costa se succeeixin els parcs naturals de Cap de Creus, dels Aiguamolls de l’Empordà i el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Són garantia que s’ha preservat la naturalesa en el seu estat més salvatge i atractiu. En aquests paratges un pot observar aus que nidifiquen a les seves aigües calmes i una particular vegetació protegida: un regal per als sentits quan es visiten a peu o en bicicleta, dues bones opcions en aquesta època de l’any.

Més artístics i controlats però igual d’espectaculars són els jardins botànics de Santa Clotilde, Pinya de Rosa, Marimurtra i Cap Roig, ubicats en penyals sobre el mar i antigues finques senyorials. Assistir a un concert després d’un romàntic capvespre d’estiu pot ser el pla definitiu en alguns d’ells.

El ric passat històric té un gran pes a la província de Girona i, per descomptat, al seu litoral, on es concentren pobles medievals, carrers empedrats i monuments inigualables. Perdre’s per Cadaqués, Tossa de Mar o Begur és una cosa que s’ha de fer almenys una vegada a la vida. Pujar al Far de Sant Sebastià i fixar-se en les seves meravelloses vistes, menjar-se un turbot al cap de Creus i bussejar a la reserva de les Illes Medes són algunes de les propostes que ofereix aquesta part de la costa Mediterrània.

I per als que no volen quedar-se estirats en una hamaca, existeixen mil formes d’exercitar-se en plena naturalesa: el golf, la vela, el submarinisme, el caiac, el surf i pàdel surf i la bicicleta: tot hi cap, a la Costa Brava. Precisament, els camins de ronda, antics senders que transcorren per bona part del front marítim i que estan perfectament senyalitzats, són la delícia dels amants del senderisme. No hi ha res com una passejada aturant-se a la cala recòndita que més ens cridi l’atenció.

Per als gastrònoms, la visita als 16 restaurants que reuneixen 21 estrelles Michelin a Girona i l’enoturisme amb la ruta del vi DO Empordà, són dues opcions guanyadores que ja mereixen una escapada per si mateixes. Per preparar qualsevol ruta, la web www.costabrava.org segur que us facilitarà les pistes que us falten.