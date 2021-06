L’ANOIA 5 plans per fer en família L’estiu és aquí i ha arribat el moment de preparar les motxilles i sortir amb la família per fer un munt d’activitats a l’aire lliure. A la comarca de l’Anoia hi ha de tot: castells, naturalesa, piscines naturals, museus, parcs... ¡i fins i tot un circ!

Contingut ofert per Circ a les Feixes de Copons La companyia Tot Circ té preparat per als més petits de la casa tot un dia de diversió i activitats. Es tracta d’una experiència única on podran fer de trapezistes, equilibristes, provar monocicles, fer-se alts de cop caminant sobre xanques i aprendre malabars. Al final de la jornada, podran disfrutar de l’espectacle de circ i pallassos per tancar un dia rodó.

Castell de Vilademàger L’Anoia és terra de castells i us proposem visitar el de Vilademàger a la Llacuna i de passada descobrir el seu nucli històric ple d’encant. No oblideu decarregar l’app Anoia, terra de castells per conèixer els secrets dels castells de la comarca. Per a visites guiades: www.anoiapatrimoni.cat.

Museu Molí Paperer Capellades El Museu Molí Paperer de Capellades ofereix la possibilitat de fer paper en un marc incomparable: un antic molí paperer del segle XVIII, un dels més importants a nivell internacional, on encara s’elabora paper fet a mà de forma artesanal. Visites guiades els caps de setmana.

Visita al CRAC El Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya a Masquefa (CRARC) és una visita ideal per als amants dels animals. Ofereix tallers i jornades durant tot l’any per conèixer espècies protegides com la tortuga mediterrània.