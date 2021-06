El Maresme: la llibertat de viatjar al teu aire

L’oferta de càmpings a la comarca del Maresme és una de les més grans de la Costa de Barcelona: en caravanes, autocaravanes, tendes o bungalous, ¡d’opcions per dormir no us en faltaran! L’únic que heu d’escollir és quina opció s’adapta més a la vostra escapada estiuenca.

El Maresme és un gran destí vacacional per les seves extenses platges, pels pobles amb encant i els ports encara pesquers, pels vestigis modernistes i colonials, i per una gastronomia i oci segurs i adaptats a tots els visitants. Planificar la ruta pot ser molt fàcil des de la web www.barcelonaesmuchomas.es

Atractius per a tots

De nord a sud: a Canet de Mar existeix una àrea protegida on es poden descobrir plantes autòctones com el fonoll marí i el rave de mar; podem passejar pel port d’Arenys de Mar i participar en les subhastes del peix a la llotja, i anar a comprar per la capital, Mataró, just al costat de les platges, poden ser bons plans.