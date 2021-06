Una visita a Sant Pau: el conjunt modernista més gran

Por N. B. I.

Després d’una ingent feina de restauració i un important esforç econòmic per recuperar la bellesa original dels pavellons, Sant Pau es pot visitar per conèixer per un costat, la tradició de 600 anys d’atenció mèdica a Barcelona i, per l’altre, l’imponent llegat artístic que suposa.

La visita comença a la Sala Hipòstila, per passar després a través d’un túnel al pavelló de Sant Salvador. Es visiten també el pavelló de Sant Rafael i la Casa d’Operacions, per acabar al pavelló més espectacular, el de l’Administració.