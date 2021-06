Terra Alta: passió pel vi

Por Núria Bonet Icart

Q uè més fa falta dir d’una ter- ra on els cellers són batejats com a catedrals del vi? La comarca de la Terra Alta, encara agresta i una mica desconeguda, s’entrega en cos i ànima a una de les seves passions: la viticultura. Amb una antiquíssima tradició, aquesta zona muntanyosa, situada al sud de la província de Tarragona, compta amb el reconeixement de la denominació d’origen Terra Alta.

Amb atractius històrics i culturals, aquesta comarca atrau cada vegada més visitants que es deixen seduir per un paisatge únic, uns pobles encara marcats pels estralls de la batalla de l’Ebre i, sobretot, per la passió per la vinya, que va portar els seus productors a construir proeses arquitectòniques com són els edificis modernistes de les cooperatives agrícoles. Són les anomenades catedrals del vi i, entre elles, destaquen per la seva magnitud i bellesa les dissenyades per l’arquitecte Cèsar Martinell a Gandesa i Pinell de Brai, declarades Bé d’Interès Cultural.

Visitar les cooperatives i cellers de la zona és una cosa indispensable, per als amants del vi i per a aquells que vulguin comprendre un estil de vida i una activitat preservada al llarg dels segles. És indispensable iniciar la ruta a Gandesa, la capital de la comarca, on s’allotja la seu del Consell Regulador de la DO Terra Alta. Allà mateix podem tractar de reservar una visita guiada a algun celler, ja que molts només obren al públic sota demanda anticipada. En tots tindrem l’oportunitat de passejar entre vinyes i de tastar alguns dels excel·lents vins que produeixen amb les variants del raïm garnatxa blanca.

Una bona opció pot ser visitar el Celler Arrufí, que ofereix una experiència d’enoturisme familiar amb un taller de pintura amb vi per als més petits de la família. El Celler Altavins ofereix, a més a més d’un tast, una passejada per Batea i el seu nucli medieval mentre ens expliquen les seves llegendes.

La Terra Alta amaga també nombrosos encants, ja siguin els seus pobles pintorescos i monumentals com Horta de Sant Joan, Arnes o Batea; ja sigui la magnífica naturalesa al Parc natural dels Ports; els espais històrics de la batalla de l’Ebre o la via verda de la Terra Alta, a l’antic traçat del ferrocarril de Val de Zafán.