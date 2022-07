Un bany custodiat per la naturalesa

Consells

La responsabilitat és la màxima en la visita tant a platges com a rius, pantans i basses. Responsabilitat personal, si tenim en compte que no són zones de bany controlades, raó per la qual poden amagar elements perillosos, com ara troncs o zones especialment profundes. Per evitar accidents, és recomanable portar escarpins o calçat que es pugui mullar. A més, hem de tenir en compte que gairebé sempre és necessari caminar per accedir a aquests espais, per tant haurem de portar un calçat adequat per recórrer senders, roba preparada per lidiar amb la vegetació de la zona i poc pes.

Pel que fa al respecte per la naturalesa, és inapel·lable deixar l’espai tal com l’hem trobat, aparcar el cotxe en zones habilitades i no fer foc en cap circumstància. En tot moment hem de seguir el consell dels Agents Rurals i les autoritats municipals. A causa de la gran afluència de persones, alguns municipis han habilitat un sistema de reserva prèvia, com en la Ruta dels Set Gorgs de Campdevànol, per garantir una cura correcte de l’entorn i la gestió dels visitants. També hem de cerciorar-nos que està permès el bany: en zones massificades, com les Basses del Codó de Coll de Nargó, o als parcs naturals de l’Alt Pirineu i Aigüestortes han prohibit banyar-se. A les zones d’alta muntanya, els químics del nostre cos, com les cremes solars, poden ser perjudicials per a la fauna i la flora. Tampoc està permès el bany de les nostres mascotes en aquest tipus de llacs i estanys.