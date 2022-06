L’espai natural on es viu l’aventura

Per Maria Torres

Hi ha un lloc on el viatger té l’oportunitat de viure la naturalesa en estat pur, caminar per senders desconeguts i iniciar experiències mai abans viscudes. Molt a prop. A Lleida, un destí inigualable per la seva varietat i riquesa, una terra per desconnectar i estar en família. No s’ha d’oblidar que el Pirineu i les Terres de Lleida compten amb la certificació Biosphere Destination, un reconeixement internacional que acredita aquesta zona com a destí turístic compromès amb la sostenibilitat. Per la seva part, la serralada del Montsec i el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici té la Certificació de Destí Turístic i Reserva Starlight, i la Conca de Tremp-Montsec ha sigut certificada com a Geoparc per la Unesco. Les comarques de la plana amaguen al seu interior petites joies naturals com l’estany d’Ivars i Vila-sana, un espai recuperat d’alt valor biològic, o la confluència del Segre-Cinca.

Lleida atresora tres parcs naturals emblemàtics: el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici —l’únic del territori català—, el Parc Natural de l’Alt Pirineu, i el Parc Natural del Cadí-Moixeró. Les seves rutes i senders mostren al visitant espectaculars cims i valls, un mosaic de petits llacs, una vegetació i una fauna sorprenent, que va de l’os bru, al cérvol, el cabirol, l’isard i l’àguila reial, entre altres espècies.

En qualsevol dels seus racons, les Terres de Lleida ofereixen al visitant una cascada d’emocions i experiències inoblidables, com a conseqüència d’una òptima combinació entre paisatges impressionants, l’àmplia proposta d’activitats de turisme actiu, un ric patrimoni monumental i arquitectònic i una oferta de serveis i equipaments de primer nivell. Tots aquests factors converteixen les comarques del Pirineu i la plana de Lleida en el destí ideal per al turisme d’aventura, de naturalesa, familiar, cultural i gastronòmic.

Les comarques de Lleida proporcionen una cuidada oferta en activitats de turisme actiu, gràcies a un sector amb 271 empreses especialitzades que gestionen més de 50 activitats d’aventura i esport. Gran part dels recursos turístics del territori tenen com a base el seu caràcter rural, on juga un paper molt important l’abundància de paratges de naturalesa salvatge, tot un paradís per als amants de la naturalesa. Encapçalant aquests paratges, trobem els espais protegits dels seus parcs que ofereixen un immens entorn verd, amb 450 rius, torrents i estanys juntament amb els cims mítics dels Encantats.

Per planificar una ruta a mida, es pot consultar la pàgina www.aralleida.com on hi ha recomanacions per fer una escapada feliç.