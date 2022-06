Un espectacle tan enorme com l’Univers

La seva visita general inclou diverses activitats, entre elles la visita a l’Ull del Montsec, el planetari amb cúpula mòbil de 12 metres, que serveix d’escenari per a la projecció d’espectacles audiovisuals com Asteroid: Mission Extreme i la nova pel·lícula Desvelant l’Univers Invisible. A l’acabar, i de la mà d’un guia, s’obre la cúpula i el xou passa a ser tan enorme com l’Univers mateix. Constel·lacions, planetes i, si es té sort, estrelles fugaces ballen davant dels ulls dels espectadors.

En telecadira

Cuanto més alt, millor

Amb la calor, res relaxa més que buscar l’aire fresc a les altures. I per això tenim les estacions d’esquí catalanes, que ofereixen a l’estiu diverses activitats i obren alguns dels seus telecadires per pujar per sobre dels 2.000 metres i refugiar-se per uns instants de la xafogor. Això sí, és millor portar una bona gorra i protecció solar.

A La Molina destaquen les passejades panoràmiques amb el Telecadira de Cap de Comella i el Telecabina Cadí-Moixeró, que condueix fins al cim de la Tosa d’Alp a 2.537 metres. Vall de Núria compta amb una extensa varietat de rutes de senderisme per a tots els nivells i Vallter centra la seva oferta estival en propostes esportives: senderisme, trail running i ciclisme. El seu Telecadira Jordi Pujol porta fins a la cota 2.535 metres per facilitar una passejada per les altures i, a més, acostar-se al naixement del riu Ter.