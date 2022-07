Penelles: murals plens d’històries

Per Marta Villalba

En molt poc temps, Penelles s’ha convertit en un dels punts de més interès turístic de la Catalunya rural. I és que, a més de ser un racó idoni per desconnectar dels frenètics ritmes de la ciutat, aquesta localitat compta amb un reclam de gran impacte: el seu street art.

El 2016, comptant amb el suport de l’Ajuntament de Penelles i de la Diputació de Lleida, la companyia Binomic.cat va llançar per primera vegada el Gargar Festival de Murals i d’Art Rural, un esdeveniment artístic destinat a omplir d’art i color els carrers de la localitat. Des d’aleshores, cada any artistes de tot arreu presenten les seves candidatures i aquells seleccionats tenen l’oportunitat de portar a terme les seves propostes i de deixar una marca inesborrable als murs de Penelles.

La ciutat ja compta amb més de 120 murals amb motius i estils pictòrics de tot tipus, des del realisme de les seves escenes naturals fins al surrealisme d’alguns paisatges de fantasia. Una oferta tan extensa que l’Oficina de Turisme de Penelles –situada al carrer Carme, al costat de la plaça Major– posa a disposició dels visitants un mapa (pel valor d’1 euro) amb la ubicació exacta de cadascuna de les obres per poder endinsar-se en aquest particular museu a l’aire lliure sense deixar escapar ni un sol quadro. A més, per tan sols 5 euros els turistes també tenen a la seva disposició la possibilitat de realitzar una visita guiada per tot l’espai artístic.

Una participació estel·lar

La setena edició d’aquest festival es va celebrar durant la primavera passada d’aquest 2022 i va comptar amb un il·lustre grup de 13 muralistes, tant nacionals –procedents de Catalunya, Galícia i Madrid– com internacionals –d’origen ucraïnès, belga, cubà, francès i polonès.

L’escriptora i il·lustradora Roser Capdevila va ser una de les seleccionades per a aquesta edició del festival i hi va participar tornant a donar vida una vegada més als seus personatges més il·lustres: Ana, Teresa i Helena en el conte de Hänsel i Gretel (original dels germans Grimm), observades sota l’atenta mirada de la Bruixa Avorrida i del seu fidel mussol. Un mural de les Tres Bessones que ja forma part de l’encant i la història d’aquesta petita i artística localitat.