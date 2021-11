Un Tenerife per a cada tipus de persona

El divertit

L'Hotel Bitácora és un clàssic a la platja de Las Américas i un dels llocs favorits de nens de tot Europa, però no només. La raó no només és a les seves instal·lacions, preparades perquè avorrir-se sigui només una opció, sinó també a la seva localització, a 2 minuts caminant de la platja i el cor comercial; i els seus bons serveis, que inclouen una gastronomia exquisida adaptada a tots els perfils de client, amb gran atenció als més petits.

Té 6 tobogans de diferents nivells, un parc sec que inclou tirolina, rocòdrom i castell de boles, una zona especial per a adolescents amb billars i música i una sala de jocs. El miniclub està gestionat per professionals que tenen cura dels més grans de 4 anys en una jornada plena d'activitats, però el millor és que no redueix el seu horari al dia, la sala ‘Donde duermen los dragones’ funciona fins a les 11 de la nit i compta amb monitors que juguen amb els més petits mentre els pares poden gaudir d´un sopar tranquil. L´’spa’ està adaptat per a totes les edats i els nens gaudeixen de tractaments com els massatges de xocoteràpia.

L'hotel ofereix el paquet Family & Up!, que inclou l'accés al terrat de l'hotel, només per a adults, i que permet a les famílies estones de relax durant el dia amb la tranquil·litat del miniclub i una zona menys sorollosa per als clients que viatgen sense nens.

La proximitat amb una de les principals platges de surf de Tenerife ha provocat que el Bitácora hagi aconseguit establir un gran vincle amb aquest esport, recolzant esdeveniments com Las Américas Surf Pro, que se celebrarà a finals de novembre, i també afegint algun gest de complicitat amb els surfistes a les instal·lacions, com el vestuari d'accés exclusiu per a ells amb dutxes on esbandir taules i vestits i una taquilla individual per guardar tot el material.