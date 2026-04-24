Reomplir, reutilitzar i tornar a començar: el vidre retornable es consolida en l’hostaleria espanyola

Coca-Cola reforça la seua aposta per aquest format amb una nova campanya que posa el focus en la sostenibilitat i en el paper de bars i restaurants.
En un context marcat per la creixent preocupació pels residus, el debat sobre els envasos ha anat més enllà del reciclatge. Reduir, reutilitzar i allargar la vida útil dels materials s’ha convertit en una prioritat tant per a la indústria com per als consumidors. En aquest escenari, el vidre retornable s’ha consolidat com una de les millors alternatives dins del model d’economia circular. El vidre permet múltiples usos sense perdre les seues propietats. Aquest material pot rentar-se, reomplir-se i tornar a posar-se en circulació diverses vegades abans de ser reciclat. En el cas de Coca-Cola, les seues botelles estan dissenyades per a arribar fins a 25 cicles d’ús.
L’hostaleria continua sent un espai clau per a impulsar la sostenibilitat amb accions basades en reomplir, reutilitzar i tornar a començar. A Espanya, aquest sector representa un dels grans motors econòmics i socials. Per a Coca-Cola i el seu soci embotellador, Coca-Cola Europacific Partners Iberia, aquest canal representa prop del 20% de les seues vendes. Compten amb més de 194.000 clients en Horeca, oci nocturn i menjar ràpid, segons el seu últim Estudi d’impacte socioeconòmic.
En aquest context, el vidre retornable es presenta com una eina rellevant tant per al negoci com per a l’experiència del consumidor. Segons dades de la companyia, el 84% dels seus clients en el canal Horeca adquireix aquest format. A més, les preferències del públic acompanyen: el 82% dels consumidors a Espanya opta pel vidre quan pren refrescos fora de casa, segons l’estudi «Hàbits de consum de refrescos en hostaleria» de CS On Research per a CCEP. Ho fa, en part, per la seua capacitat de conservar millor el sabor i la frescor, fet que millora l’experiència de consum.
La botella de vidre de Coca-Cola és tan característica que s’ha convertit en un símbol de la pròpia marca. De l’enquesta es desprén que el 69% dels espanyols prefereix consumir refrescos en gots amples i que el 85% els pren amb abundant gel.
Per a adaptar-se a les diferents ocasions, el portafolis de Coca-Cola en vidre ofereix dos formats: el de 350 ml, ideal per als àpats, i el de 237 ml, perfecte per a acompanyar l’aperitiu, el “tardeo” o el consum nocturn.
El valor del vidre no sols resideix en l’experiència, sinó també en la reducció de l’impacte ambiental. Cada botella de vidre de Coca-Cola està dissenyada per a ser reomplida fins a 25 vegades, mantenint-se intacta per a ser rentada i tornada a omplir en múltiples ocasions abans de ser reciclada al final de la seua vida útil. Per a traslladar aquesta informació al consumidor i facilitar la comprensió del procés, Coca-Cola ha dissenyat un minijoc digital interactiu que recrea el cicle complet d’una botella de vidre retornable.
A través de diferents fases, l’usuari pot participar virtualment en el recorregut de l’envàs: des de la seua recollida a l’establiment fins a la seua neteja, reompliment i posterior distribució. El joc planteja xicotets reptes que reprodueixen processos reals: el primer, el rentat de botelles, en què cal alinear correctament la botella de vidre i mantindre premut el botó de rentat per a deixar-la neta; el segon, l’ompliment de botelles, en què cal prémer el polsador en el moment exacte en què la botella està sota l’aixeta fins que s’ompli; i, finalment, l’organització logística per al seu transport, en què cal reagrupar i preparar les botelles per a la seua distribució. Finalment, el cicle es tanca mostrant com els envasos tornen al bar.
L’objectiu no és només lúdic. La proposta busca fer més comprensible un circuit que sol romandre invisible per al consumidor, mostrant com un mateix envàs pot tindre múltiples vides abans d’arribar al reciclatge.
El reciclatge té un paper molt important en la solució al problema dels residus, però la reducció i la reutilització també són claus per a gestionar l’impacte ambiental. En aquest sentit, Coca-Cola manté un ferm compromís per aconseguir que els seus envasos siguen més sostenibles, allargant la vida útil dels materials i reduint la necessitat de produir-ne de nous.
Paral·lelament, la companyia explora noves fórmules de consum vinculades a la dispensació. Un exemple és Coca-Cola Freestyle, que combina la personalització de la beguda mitjançant l’elecció de la quantitat i el sabor amb l’ús de gots reutilitzables. Així mateix, Espanya ha sigut el país europeu escollit per a provar el projecte pilot «Pour My Beverage». Es tracta d’un sistema d’autoservei pensat per a estadis, parcs d’atraccions, restaurants, oficines o cafeteries que permet als consumidors reomplir i pagar les seues pròpies begudes sense necessitat de fer llargues cues, oferint comoditat i solucions reutilitzables.