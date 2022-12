Economia circular per no deixar ningú enrere

Contingut ofert per:



Els productes s'han de dissenyar per ser reciclats i, un cop han acabat la vida útil, aquests mateixos residus s'han de poder recuperar i reintroduir a la cadena de producció. L’objectiu de l’economia circular és, entre d’altres, reduir l’impacte ambiental del cicle de vida dels productes. A més, suposa una oportunitat per fomentar la inclusió social i laboral, formant persones amb discapacitat perquè tinguin un paper actiu i d'acord amb les noves demandes del mercat.

Un futur més inclusiu

Segons l'INE, a Espanya hi ha gairebé dos milions de persones amb discapacitat en edat laboral, però només una de cada quatre treballa actualment i els contractes no arriben a l'1,6%.

Un operari de Recycling4all a la planta de la companyia.

A més, les persones amb discapacitat han exercit tradicionalment llocs fàcilment automatitzables i, per tant, en risc de desaparició. “Cal incorporar aquests col·lectius des del principi. Si no estem presents en aquesta nova economia, la bretxa existent entre les persones amb discapacitat i la resta s'ampliarà”, assegura Daniel-Aníbal García, secretari de Finances de la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (Cocemfe).

Recycling4all és un exemple de com unir economia circular i inclusió laboral. Aquest projecte, impulsat per Fundació Repsol i ILUNION, va néixer per gestionar a gran escala residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE), del tractament dels quals s'extreuen materials com el ferro, el coure, l'alumini i les terres rares, perquè es puguin reutilitzar en altres dispositius.

Aquesta tipologia de residus és la que creix més any rere any. De fet, s'estima un creixement anual al voltant de 2 milions de tones, cosa que vol dir que el 2030 tindríem un volum de RAEE, generats només aquell any, de més de 74 milions de tones. "Es tracta d’un problema rellevant, perquè només un 20% s’està gestionant de manera adequada a nivell mundial", explica Pedro Antonio Martín, director general d´ILUNION Reciclados. Europa és el continent que més RAEE genera per càpita, produint-ne una mica més de 16 kg per persona i any. Tot i això, és el continent que millor tracta aquests RAEE. “Passem del 20% mundial a un 42,5% a Europa, de manera que dupliquem la dada de residus tractats”, aclareix Martín. A Espanya, cada ciutadà produeix una mitjana de 12,5 kg de RAEE a l'any, xifra que se situa lleugerament per sota de la mitjana europea.

En aquest escenari, Recycling4all dona feina a 109 persones amb discapacitat, el 66% de la plantilla. Compten amb 12 centres, dels quals dos són plantes de tractament de residus, que s'ubiquen a Campo Real (Madrid) i a La Bañeza (León). Aquesta última ocupa 59 persones amb discapacitat (el 88% de la plantilla) en un entorn rural, on aquest col·lectiu té més dificultats de trobar feina.

En opinió de Pedro Antonio Martín, aquesta activitat necessita convertir-se en referent, perquè “ha estat capaç de crear una unitat de suport per acompanyar els treballadors en tot moment i avaluar si es necessiten adaptacions als llocs de treball”.

Com hem vist, l'economia circular és un motor econòmic i social, que no només contribueix a reduir els residus que generem, i disminueix la petjada de carboni en els processos de producció dels productes. A més, suposa una oportunitat de generar ocupació i de pas, oferir oportunitats d'inserció laboral a les persones amb discapacitat, que també volen, i poden, formar part d'aquest canvi.