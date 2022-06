Prop de mil investigadors treballen per reduir el dany associat a l'hàbit de fumar

Químics, biòlegs, enginyers i altres experts científics fa anys que treballen en el disseny d'alternatives menys nocives que les cigarretes. I després d'aplicar les darreres innovacions tecnològiques, han col·laborat en el desenvolupament d'una sèrie de productes que, en eliminar la combustió, eviten la generació de fum. L'absència de fum és el punt de partida i un aspecte clau per fer CombustiOff, perquè la seva inhalació és la causa principal de malalties associades a l'hàbit de fumar, a causa de les substàncies químiques nocives que es generen en cremar el tabac. Investigació científica multidisciplinar La creació d'alternatives sense fum, principalment els dispositius d'escalfament de tabac, porten darrere seu un llarg procés de recerca i desenvolupament que supera els deu anys d'esforç. Empreses com Philip Morris International han realitzat una inversió molt significativa en recursos, incloent-hi el treball de més de 980 científics, enginyers, tècnics i personal de suport al llarg dels últims 14 anys. D'aquesta manera, professionals especialistes d'unes 30 disciplines científiques com biomedicina, farmacologia i toxicologia, han estudiat les maneres de reduir els danys associats a l'hàbit de fumar. Amb ells hi ha col·laborat un altre grup d'enginyers especialitzats en materials, entre d'altres qüestions, per dissenyar els dispositius d'escalfament. I tots ells recolzats per una xarxa de col·laboradors de recerca i tecnologia distribuïts entre més de 30 punts de la geografia mundial. En aquests projectes, l'empresa ha invertit més de 9.000 milions de dòlars destinats a programes de investigació científica i desenvolupament de productes lliures de fum (especialment en la tecnologia d'escalfament de tabac), amb l'objectiu de crear millors alternatives en comparació amb la cigarreta, destinades a aquells fumadors adults que, altrament, continuaran fumant. Innovació per a la transformació del sector del tabac Tots aquests esforços s'han fet realitat a través de les més de 4.600 patents concedides sobre productes sense fum, i més de 6.300 sol·licituds pendents. A més, s'ha destinat part d'aquest esforç, econòmic i tecnològic, a la reconversió i transformació de les fàbriques de cigarretes, perquè comptin amb la tecnologia necessària que permeti fer el salt a la fabricació de noves alternatives lliures de fum. I encara que aquests nous productes no estan exempts de risc i amb el seu ús s'inhala nicotina, les alternatives lliures de fum tenen el suport científic sobre el potencial que tenen per reduir l'exposició a substàncies químiques nocives, en evitar la combustió. Your browser does not support the video tag.

Mesureu l'impacte amb l'objectiu de reduir el dany associat a l'hàbit de fumar

En el cas dels dispositius d'escalfament de tabac, s'ha estudiat el seu impacte a l'organisme de qui el consumeix a través de programes d'avaluació científica basats en estàndards internacionals com les pràctiques utilitzades per la indústria farmacèutica.

La millor opció que pot prendre un fumador adult és deixar de consumir productes de tabac o amb nicotina del tot. Tot i això, les dades indiquen que moltes no ho faran, per la qual cosa és important que tinguin accés a informació veraç sobre alternatives sense fum que l'evidència científica demostra que, encara que no són innòcues, són una millor opció a continuar fumant cigarretes.

En el cas concret dels EUA l'Administració de Medicaments i Aliments dels EUA (FDA), l'agència governamental responsable de protegir la salut pública va prendre una decisió històrica sobre un producte d'escalfament de tabac, autoritzant-ne la comercialització com a un “Producte de Tabac de Risc Modificat” (“MRTP”, per les sigles en anglès), amb un missatge d'exposició reduïda. Concretament, després d'haver revisat la totalitat de l'evidència científica disponible, la FDA ha conclòs que aquest producte és fonamentalment diferent en comparació dels cigarrets, assenyalant que: Els estudis científics han demostrat que canviar totalment de cigarrets convencionals a aquest producte redueix significativament l'exposició del teu cos a substàncies químiques perjudicials o potencialment perjudicials.

En països com ara Suècia o el Japó una gran part de la població fumadora adulta ha deixat de consumir cigarrets de combustió per passar-se a altres alternatives sense fum. En concret, des que el 2016 es llancessin els productes d'escalfament de tabac al Japó, aquest país va veure com la taxa de fumadors de cigarrets experimentava una disminució anual del 9.5%, segons una anàlisi realitzada per la Societat Americana del Càncer 3 , entre el 2016 i el 2018.

Tots aquests exemples demostren el potencial que tenen aquest tipus de productes lliures de fum per afavorir la transició de fumadors adults que altrament continuarien fumant cigarrets (la forma de consum de tabac més nociva que existeix) a millors alternatives.

Quin tipus de professionals treballen en el desenvolupament de productes sense combustió?

Quantes patents s'han concedit sobre productes sense fum?