Les alternatives sense fum explicades amb set dades

La millor opció sempre serà deixar de consumir completament productes de tabac i nicotina, però les alternatives sense fum tenen el potencial de reduir el risc i són el principi de la fi de les cigarretes per diversos motius, i aquests són els més destacats:
Les alternatives sense fum i les cigarretes tradicionals no són el mateix
La seva diferència més rellevant és que, al contrari del que passa en encendre una cigarreta, en les alternatives sense fum no es produeix combustió.
En cada cas cal analitzar l'evidència existent, però, amb caràcter general, si aquests dispositius lliures de combustió compten amb el suport científic i amb uns estàndards de qualitat i seguretat apropiats, suposen una millor alternativa a les cigarretes tradicionals per a aquells adults que altrament continuarien fumant. És important recordar que aquestes alternatives no són innòcues i que solen contenir nicotina, que és addictiva.
Hi ha diferències entre els productes sense combustió
De fet, i encara que hi ha algunes similituds, les alternatives sense fum no són totes iguals. Per exemple, els dispositius per a tabac escalfat, com el seu nom indica, escalfen tabac real dins un rang de temperatura específic; mentre que els cigarrets electrònics (també coneguts com a vapejadors o vapers), escalfen una solució líquida que pot contenir nicotina1 agregada i altres components.
Tenen nicotina, però aquesta no és la principal causa de malalties relacionades amb fumar
La nicotina és una de les raons per les quals la gent fuma, juntament amb el sabor i el ritual. Perquè els fumadors adults abandonin completament les cigarretes i optin per alternatives millors que seguir fumant, els experts indiquen que aquests productes han de contenir generalment nicotina.
La nicotina és addictiva i no està exempta de risc; però no és la principal causa de malalties relacionades amb fumar. Les autoritats sanitàries i els experts científics coincideixen que els seus principals causants són el centenar de substàncies químiques perjudicials que es generen en cremar el tabac i que el fumador adult inhala a través del fum.
Utilitzen tabac real però no el cremen
Tot i que aquests productes sense fum s'utilitzen amb tabac real, no el cremen, sinó que només l'escalfen, generalment utilitzant un sistema electrònic de control de temperatura per evitar precisament la combustió. D'aquesta manera, l'usuari inhala un aerosol, però mai fum.
Per contra, en encendre una cigarreta, la temperatura s'eleva per sobre dels 600°C. Aquestes temperatures extremes són les que generen el fum i la cendra, així com l'alliberament d'alts nivells de substàncies químiques perjudicials per a la salut.
Dispositius per a tabac escalfat i vapejadors no produeixen fum…
Totes dues alternatives sense fum emeten una suspensió de fines partícules líquides i/o sòlides en un gas (normalment aire). Com que no cremen cap matèria, el vapor o aerosol que alliberen és fonamentalment diferent del fum de la cigarreta.
És cert que les cigarretes tradicionals emeten fum, que és un aerosol, però, la seva composició és molt diferent, ja que conté milers de substàncies químiques, de les quals un centenar s'han identificat com a perjudicials o potencialment perjudicials.
… i si no hi ha fum, tampoc hi ha quitrà
Un dels elements més nocius del fum de les cigarretes és el que molta gent anomena "quitrà". És el residu del fum de les cigarretes després de la seva combustió, i es mesura pel pes dels residus sòlids i líquids del fum de les cigarretes després de restar el pes de la nicotina i l'aigua.
El quitrà no és present a l'aerosol de les alternatives sense fum, ja que el residu d'aerosol és fonamentalment diferent del quitrà de les cigarretes. Tanmateix, això no vol dir que aquests productes estiguin lliures de risc.
Impulsar un futur sense cigarrets és possible
Encara que la millor decisió que qualsevol fumador pot prendre és deixar completament de consumir tabac i nicotina, o no haver començat mai, la ciència demostra que canviar totalment a les alternatives sense fum és una opció menys perjudicial que continuar fumant.
Tot i els esforços duts a terme pels governs amb polítiques de prevenció i cessació del tabaquisme, al món hi ha més de 1.000 milions de fumadors, i les estimacions de l'OMS apunten que aquesta tendència no canviarà de manera significativa els propers anys.
El desafiament és afavorir el debat basat en evidència científica sobre el paper que aquestes alternatives poden jugar per acabar amb les cigarretes com més aviat millor i provocar un canvi positiu en la salut pública.