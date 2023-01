Un futur sense fum s'aconsegueix mitjançant accions i una comunicació transparent

Els fets, i no les paraules, generen confiança. Aquest aspecte és tan important que des de fa temps es fan estudis per analitzar com la població percep les empreses i els organismes, i valorar la confiança que els generen.

Per exemple, Edelman, empresa dedicada a la comunicació global, elabora cada any el “Baròmetre de confiança”, un informe que estudia precisament això. De la darrera edició, 2022, destaquen com les empreses s'han posicionat en “un nou rol com a agents del canvi”, i com per primera vegada han esdevingut institucions competents i ètiques, ja que són capaces de donar una resposta a les necessitats dels consumidors.

La transparència i l'estudi científic són la base sobre la qual es construeix la confiança, un aspecte vital per a empreses com Philip Morris, que assegura que “la companyia entén la necessitat de continuar construint legitimitat i confiança sent honesta, respectuosa, justa i transparent i alineant les accions amb les paraules en totes les àrees del seu negoci.”

Mantenir la confiança de la societat només s'aconsegueix a força de feina i fets reals. I actualment, la població s'enfronta a diferents reptes com mantenir el suport en aspectes tan importants com la comunitat científica. I aquest mateix escenari és on desenvolupen la seva activitat les empreses de tots els sectors.

Més enllà del fum

Encara que Philip Morris International és àmpliament coneguda com una empresa de cigarretes, el 2016 va anunciar el seu nou propòsit: oferir un futur sense fum centrant els seus recursos a desenvolupar, fonamentar científicament i comercialitzar de forma responsable productes sense fum que siguin menys nocius que fumar, amb l’objectiu de substituir completament les cigarretes com més aviat millor.

Aquest canvi de paradigma es produeix després d'haver escoltat el que reclama la societat, buscar solucions al mal que produeixen les cigarretes, i sent conscients que les polítiques actuals de prevenció i cessació del tabaquisme no estan tenint tot l'èxit que s'esperava: segons dades de l'OMS, actualment hi ha més de 1.100 milions de fumadors, i és una xifra que no s'espera que decreixi de manera substancial. Per això, per a aquestes persones que continuaran consumint tabac de la forma més perjudicial (les cigarretes) cal donar-los accés a tota l'evidència científica disponible sobre les alternatives a la cigarreta perquè puguin prendre decisions informades.

Philip Morris assegura que “un futur sense fum és assolible, i els beneficis que pot aportar a les persones que altrament continuarien fumant, i per tant a la salut pública mundial, són enormes. No obstant això, no ho podem aconseguir de manera individual. Juntament amb les autoritats públiques i la comunitat científica, així com amb la societat civil, podem aprofitar al màxim aquesta oportunitat”.

La transparència és decisiva

Actualment, la societat demana cada cop més transparència a les empreses i necessita tenir accés directe a informació i evidències que demostrin que estan donant suport a companyies que contribueixen a un món millor.

En aquest sentit, segons l'enquesta realitzada per l'empresa independent Povaddo, amb el suport de Philip Morris International a Espanya, el 2020, es va veure que prop de 8 de cada 10 espanyols considerarien canviar aquestes alternatives si tinguessin una informació més clara sobre les diferències amb la cigarreta tradicional i la ciència que les recolza.

Com dèiem, Philip Morris fa més d'una dècada que es transforma per assolir un futur lliure del fum de les cigarretes, a través de noves alternatives basades en ciència que redueixin el risc de dany en comparació de seguir fumant.

La major part dels sectors estan en plena transformació amb un objectiu: reduir l'impacte que generen els productes en la salut, en el medi ambient i a la societat en general. El sector del tabac no n'és una excepció.

La ciència darrere del canvi

Per entendre la diferència que hi ha entre les alternatives lliures de fum i les cigarretes, és important conèixer-ne les característiques i la ciència que hi ha al darrere.

Avui dia, la companyia compta amb 18 estudis no clínics i 10 estudis clínics sobre els seus dispositius d'escalfament de tabac que posen de manifest l'oportunitat que representen en termes de salut pública. A més dels estudis propis, hi ha 10 organismes reguladors i més de 50 estudis independents que avalen que els dispositius d'escalfament de tabac, sense estar exempts de risc, redueixen significativament l'exposició a substàncies perjudicials i potencialment perjudicials.

Philip Morris té el compromís que es conegui tota l'evidència científica i per això, tots els seus estudis es recullen a la web pmiscience.com a què tothom pot accedir. Estan fent una aposta total per la ciència, però és igual d’important que es coneguin les conclusions de tots els seus avenços.

D'acord amb la companyia i en línia amb l'enfocament que estan adoptant cada cop més països del nostre entorn, les alternatives sense fum s'han de concebre com una eina complementària a les polítiques de prevenció i cessació actuals. Així, incorporant aquesta tercera via s'afavorirà que els fumadors adults que altrament continuarien fumant cigarretes (la forma de consum de tabac i nicotina més nociva i més estesa que existeix) canviïn a alternatives sense fum, generant un impacte positiu en la salut pública.

En paraules del Director Financer de Philip Morris, Emmanuel Babeau: “Estem convençuts que la millor manera d'aconseguir un canvi sistèmic i d'impacte és transformant des de dins cap a fora, col·laborant de forma constructiva amb les diferents parts de la societat i, en darrera instància, substituint les cigarretes per productes sense fum.”