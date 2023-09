¿Què en saps sobre l’hàbit de fumar i les noves alternatives sense fum?

Sí, segur que ets conscient que la millor opció és no començar a consumir tabac i nicotina mai, i que, si ja has començat, el següent que cal fer és deixar-ho del tot. Però, ¿què passa quan no es deixa l'hàbit? ¿Coneixes realment quines opcions tenen els fumadors adults que altrament continuarien fumant?

D'acord amb les dades proporcionades per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), més de 1.000 milions de persones fumen a tot el món, gairebé 9 milions de les quals resideixen a Espanya. A més, l'OMS preveu que aquestes xifres no canviaran de manera substancial els propers anys. Per això, és tan important posar a disposició d'aquest grup de fumadors adults que continuaran amb l'hàbit, tota la informació basada en ciència que hi ha sobre les alternatives a la cigarreta lliures de fum.

¿Què en saps sobre l'hàbit de fumar? ¿Coneixes les alternatives a la cigarreta i la ciència que hi ha darrere? Aquí pots posar a prova els teus coneixements i continuar descobrint dades per prendre decisions informades.