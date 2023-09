¿Saps què és el més nociu de fumar? I no, no és la nicotina

Tots sabem que la nicotina és una substància addictiva i que, juntament amb factors com el ritual o el sabor, és una de les raons per les quals la gent fuma. Tot i això, i malgrat no ser innòcua, la principal causa de malalties relacionades amb aquest hàbit es troba en el fum generat per la combustió del tabac.

Després de dècades de polítiques antitabac, campanyes de conscienciació i eslògans que a força de repetició van calant en la consciència col·lectiva, la gran majoria de la població té clar que fumar és perjudicial per a la salut i que la millor decisió és deixar-ho completament o no haver començat mai. Tot i això, tot i que les enquestes mostren que hi ha una àmplia percepció sobre els efectes nocius d'aquest hàbit, segueix havent-hi alguns conceptes erronis i molta confusió sobre quina és la principal causa de les malalties lligades a l'hàbit de fumar. Per això, i per continuar avançant en la consecució d'un futur lliure de fum, és important conèixer tota la informació i l'evidència científica que hi ha al voltant de l'hàbit de fumar i les alternatives a la cigarreta.

¿Què és i com actua la nicotina?

Una idea comuna i erròniament acceptada és atorgar a la nicotina1 el paper de principal causant de les malalties relacionades amb l'hàbit de fumar. Tot i que aquesta substància, que és present de manera natural a la planta del tabac, és addictiva i no està exempta de risc, no és el principal problema d'aquest hàbit, sinó que és el fum de la cigarreta.

Quan s'inhala, la nicotina s'absorbeix a través dels pulmons i per mitjà del torrent sanguini recorre el cos i arriba als teixits i òrgans, incloent-hi el cervell, on provoca l'alliberament de dopamina. No és una substància innòcua, però no és la causa principal del dany de l’hàbit de fumar.

Per contra, el problema més gran d'una cigarreta no és el tabac, sinó la manera com es consumeix, que és cremant-lo. Així ho indica un estudi realitzat pel NICE, National Institute for Health and Care Excellence, que assenyala que “són principalment les toxines i carcinògens del fum del tabac, no pas la nicotina, els que causen malalties i la mort”2.