¿Per què les vendes de cigarretes estan caient al Japó?

El Japó és referent en el desenvolupament tecnològic. La seva població també lidera l'adopció de les darreres innovacions. Per això quan es parla de la reducció en el consum de cigarrets, es parla del país nipó. ¿El motiu? Es troba en la ciència.

Cada vegada són més els països que implementen diferents estratègies de reducció del dany com a eines addicionals a les mesures tradicional de control del tabaquisme, la cessació (ajudant a fer que es deixi totalment l’hàbit) i la prevenció (evitant que es comenci a fumar en cap cas), amb l’objectiu de reforçar-les. És important assenyalar que la millor opció davant del tabaquisme és deixar de fumar o no haver començat mai, però per a aquells adults que continuaran fumant, cal posar a la seva disposició totes les proves científiques que hi ha al voltant de les alternatives sense fum, perquè puguin prendre decisions informades.

¿Quins països es recolzen en polítiques de reducció del dany?

Eliminar de l'equació la combustió és un aspecte clau en les estratègies de reducció del dany. La ciència ha demostrat que són aquestes temperatures extremes (superiors als 60ºC) les que provoquen la generació d’elevats nivells de substàncies químiques nocives, que són les causes principals de malalties relacionades amb l’hàbit de fumar.

Tal com assenyalava Jorge Soler, director d'Afers Mèdics i Científics de Philip Morris a Espanya, a propòsit de les polítiques de reducció del dany dels cigarrets, països com el Regne Unit, Grècia o Nova Zelanda, ja han fet aquest pas, i en tots ells ja es comencen a obtenir resultats que animen en la reducció de la taxa de fumadors.

Gràcies a aquesta evolució cap a les polítiques de reducció de dany, països com el Japó han aconseguit disminuir el percentatge de fumadors que hi ha entre la població de manera molt destacada.

El Japó, un cas d'estudi

L'any 2000 un terç de la població adulta al Japó fumava. Però el 2015 alguna cosa va canviar, tal com recull un estudi dut a terme per la Societat Americana del Càncer. Aquests investigadors van analitzar els canvis en les vendes de cigarretes al Japó durant el mateix període en què es van començar a comercialitzar els dispositius d’escalfament de tabac, precisament el 2015. El seu estudi va mostrar un descens significatiu de les vendes de cigarretes, a partir de la introducció d’aquests dispositius.

En concret, es pot observar que abans del llançament a escala nacional, les vendes totals de tabac al Japó va disminuir a un ritme de l’1,8% de mitjana entre el 2011 i el 2015, i van seguir la mateixa tendència després del llançament. Tot i això, la venda de cigarretes en particular va caure de manera més pronunciada després del llançament nacional: un descens anual mitjà de 9,5% entre el 2015 i el 2018, és a dir, la reducció en la venda de cigarrets s’havia disparat i havia arribat a baixar fins a cinc vegades més que en anys anteriors.

¿Com ha deixat el fum enrere el Japó?

A priori semblava difícil explicar la causa concreta que ha portat els fumadors japonesos a abandonar la cigarreta.

És més, estudi de l'American Cancer Society va tenir en compte aspectes diversos com el preu, la legislació o la introducció d'altres alternatives lliures de fum. Però la conclusió a què van arribar els experts va ser que: “l’explicació més probable del descens de les vendes de cigarrets al Japó” no ha estat cap d’aquestes variables, sinó l’arribada dels dispositius d’escalfament de tabac avalats per la ciència.

A més, alguns autors de l'estudi apunten: “La determinació definitiva que la introducció d'un nou producte de tabac canvia significativament el mercat dels productes de tabac és una informació important per als responsables polítics i els defensors de la salut pública a l'hora de considerar com modificar les polítiques de control del tabac existents per donar cabuda a aquests nous productes”.

Per descomptat, sempre sent conscients que el millor que pot fer qualsevol fumador adult per la seva salut és deixar completament el tabac i la nicotina. Però en cas de continuar amb l'hàbit, és clau poder oferir alternatives que la ciència demostra que, sense ser innòcues, són millors a la cigarreta, mentre que l'evidència científica apunta a una reducció significativa en els nivells de substàncies químiques nocives a què els usuaris estan exposats.