Junts contra el canvi climàtic: Objectiu zero emissions

Les emissions de CO 2 són les principals causants de l'escalfament del planeta i la seva concentració a l'atmosfera actualment supera en un 40% el nivell registrat al començament de la industrialització. Com es pot frenar?

Cecilia Vega |

El canvi climàtic és una emergència global. Estius cada vegada més calorosos, desglaç dels pols, sequeres extremes, inundacions o escassetat d'aliments per a centenars de milions de persones són només els primers signes d'alerta d'un fenomen que, si no es reverteix, posaria en perill la supervivència de generacions futures. En l'Acord de París, signat el 2015 per la majoria de països del món, es va aconseguir el compromís de limitar l'escalfament global perquè la temperatura mitjana del planeta no sobrepassés els 2 graus centígrads respecte a valors preindustrials. La clau rau en la reducció d'emissions de CO 2 . El compromís ha de venir dels agents socials, indústries, serveis, bancs, empreses i particulars. Tots i cadascun de nosaltres podem aportar solucions per avançar cap a una economia baixa en carboni i, per tant, ciutadans i consumidors figurem entre els actors més importants. En aquest sentit, hi ha moltes accions que podem fer en la nostra vida quotidiana, des de viatjar de manera sostenible, prioritzant l'ús del transport públic o la bicicleta, a reduir el consum d'energia a casa, reciclar i fomentar l'ús d'energies renovables. Només així evitarem una catàstrofe global.

Recuperació mediambiental per mitjà de drons

No estem sols en aquest esforç. Les grans empreses, com a agents influents i de canvi social, han de jugar un paper clau en la lluita contra el canvi climàtic i l'anhelada transició cap a una economia verda, aquella que sosté que és possible aconseguir el benestar social al mateix temps que es redueixen les amenaces ecològiques i, per tant, les econòmiques i humanitàries.

És el cas de Banco Santander. Com a part del seu compromís amb la salut de la planeta i el seu objectiu ja assolit de ser 100% neutre en carboni en la seva pròpia activitat, manté, entre altres mesures, un pla de compensació d'emissions a través de cinc projectes en diferents països, avalats i verificats pels estàndards internacionals més reconeguts; un d'ells és CO2 Revolution, un projecte mitjançant el qual s'estan restaurant les cobertes vegetals afectades per l'incendi sofert el 2012 al Parc Natural de l'Alt Tajo, un espai protegit d'alt valor ecològic.

La reforestació es desenvolupa mitjançant un nou sistema de plantació massiva, utilitzant Big Data per seleccionar els llocs òptims, llavors intel·ligents amb més garantia de supervivència i drons per a la plantació que redueixen costos i augmenten volum. Combina l'ús de la tecnologia més nova amb la feina de persones que es troben en risc d'exclusió social, amb l'objectiu de generar un doble impacte: ambiental (per la recuperació de l'espai natural) i social (per la seva contribució al progrés dels col·lectius més vulnerables).

Objetiu 2050: Zero emissions netas

Com a part de la seva estratègia de Banca Responsable, Santander ha incrementat més els seus esforços i compromisos per assolir les zero emissions netas el 2050 acompanyant els seus clients en la transició cap a un model econòmic més sostenible i posant el focus en l'activitat dels seus clients.

Del seu pla de descarbonització, l'entitat ha anunciat que el 2030 deixarà d'oferir serveis financers a clients de generació d'energia elèctrica els ingressos dels quals depenguin en més d'un 10% del carbó i eliminarà del tot la seva exposició a la mineria de carbó tèrmic a tot el món.

En aquest context, l'entitat, que és líder mundial en finançament de projectes d'energies renovables, manté el seu compromís de finançar o facilitar la mobilització de 120.000 milions d'euros en finançament verd entre 2019 i 2025 i de 220.000 milions el 2030 per combatre el canvi climàtic. Només el 2020 va ajudar a finançar projectes renovables de nova creació, que van produir energia suficient per subministrar a més de 10,3 milions de llars i evitar l'emissió de 60 milions de tones de CO 2 .

Your browser does not support the video tag.

La descarbonització és un viatge llarg i complex que ha de seguir un itinerari clar i concret. Quan una entitat o país desenvolupa un pla de descarbonització de l'economia, el que està posant en marxa són una sèrie d'accions i mesures enfocades a reduir gradualment les emissions de gasos d'efecte hivernacle, entre altres coses, disminuint la dependència dels combustibles fòssils per a la producció d'energia contaminant.