La indústria farmacèutitica espanyola va realitzar el 2020 la segona major inversió en R+D de la historia

Segons dades de Farmaindustria, el sector va destinar més de 1.160 milions d'euros a la investigació i desenvolupament de medicaments en un any marcat pel col·lapse sanitari

La indústria farmacèutica espanyola va aconseguir el 2020 la seva segona millor xifra en inversió dedicada a la investigació i al desenvolupament (R+D) de medicaments. Així, tal com assegura l’Enquesta sobre Activitats d’R+D realitzada per l’Associació Nacional Empresarial de la Indústria Farmacèutica (Farmaindústria), la pandèmia provocada pel coronavirus i el seu conseqüent col·lapse sanitari no van impedir que la inversió en R+D del sector superés els 1.160 milions d’euros. Es tracta, així doncs, de la seva segona millor xifra després dels 1.211 milions d’euros invertits el 2019.

Aquesta és una xifra històrica tenint en compte les mesures restrictives de caràcter extraordinari que va aplicar l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) en matèria d’assajos clínics durant els mesos més durs de la pandèmia. D’aquesta manera, es va habilitar les companyies promotores juntament amb l’investigador a interrompre el reclutament i fins i tot el tractament de pacients en assajos per motius de seguretat. Una investigació clínica que, gràcies a la cooperació estreta entre AEMPS, investigadors i companyies farmacèutiques es va normalitzar amb relativa rapidesa. De fet, la Memòria Anual de l’AEMPS va xifrar en 1.027 els assajos clínics autoritzats durant aquell any, una marca històrica a Espanya. Xifres desglossades El 60% dels 1.160 milions d’euros destinats a l’R+D de medicaments el 2020 es van dedicar a investigació clínica, un percentatge que es tradueix en més de 697 milions d’euros, dels quals gairebé la meitat van ser destinats a assajos en fase III i un 38% a les anomenades fases primerenques (fases I i II), les més complicades i costoses d’aquests estudis. Tal com assenyala el subdirector general de Farmaindústria, Javier Urzay, “aquestes dades confirmen la importància que té Espanya per a les companyies farmacèutiques, que realitzen aquí bona part dels seus assajos”. Es tracta d’“una oportunitat per als pacients i per al conjunt de la societat, ja que la participació en un assaig pot ser l’única sortida per a certs pacients greus”, afegeix Urzay.