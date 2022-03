Estable, qualificada i igualitària: la indústria farmacèutica reforça el compromís amb l’ocupació de qualitat

El nombre de treballadors de la indústria farmacèutica innovadora va arribar el 2021 als 44.068 ocupats, després de registrar un creixement mitjà anual superior al 2% (2017-2021), malgrat que els dos últims exercicis han estat fortament marcats per la pandèmia. De fet, només el 2021 la indústria farmacèutica innovadora va contractar 5.756 persones, i les previsions per al 2022 indiquen que es mantindrà la tendència.

Les xifres de l’última enquesta sobre l’ocupació en la indústria farmacèutica innovadora 2021, realitzada per Farmaindústria, reflecteixen un nou creixement en nombre de treballadors i la consolidació d’aquest sector com un referent.

Això significa que el sector dona feina avui a més de 210.000 persones a Espanya si se sumen els llocs de treball indirectes i induïts. Cada feina directa en la indústria farmacèutica en genera fins a quatre d’indirectes o induïdes, com constata l’informe El valor del medicament des d’una perspectiva social 2021. Més enllà del número, l’ocupació de la indústria farmacèutica es caracteritza per l’estabilitat, com demostra que un 93,4% dels contractes són indefinits i només l’1,0% de l’ocupació fixa treballa a temps parcial, quan la mitjana nacional és del 18,1%.

Feina qualificada

L’alta qualificació és una altra de les senyes d’identitat, amb un 64,4% de professionals titulats –un percentatge que s’eleva al 90% en l’àrea d’R+D–, i molt superior a la mitjana espanyola, que se situa en el 46%. Aquest indicador va creixent cada any, i 3 de cada 4 persones contractades per les companyies farmacèutiques el 2021 tenien una titulació superior (en la resta de l’economia nacional van ser només el 10%).