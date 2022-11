Les morts per càncer es redueixen un 29% en un sol any gràcies als nous medicaments

Els fàrmacs contra el càncer constitueixen una de les àrees més reeixides de la investigació mèdica. Són responsables de salvar innombrables vides i de reduir la càrrega de la malaltia a la societat. Disminueixen les taxes de mortalitat i milloren la qualitat de vida dels pacients. Alhora, aconsegueixen importants estalvis per al sistema sanitari en evitar altres despeses hospitalàries.

Concretament a Espanya, aquesta millora en l'esperança de vida es va traduir en una reducció del 29,2% en el nombre de morts per càncer el 2016, és a dir, 42.132 morts menys. És una de les conclusions principals del nou estudi de l'economista Frank R. Lichtenberg, de la Universitat de Columbia, que va avançar al I Fòrum d'Alt Nivell El Medicament i el valor social d'invertir en sanitat, organitzat per Farmaindústria. I és que l'arsenal terapèutic desenvolupat els darrers anys ha estat capaç d'augmentar l'esperança de vida 2,77 anys entre el 1999 i el 2016. La investigació atribueix als nous medicaments el 96% de l'augment de l'esperança de vida dels malalts de càncer durant aquests anys.

L'estudi de Lichtenberg analitza l'impacte dels fàrmacs innovadors en diferents tipus de tumors i assenyala que aquelles àrees on s'ha produït més innovació han vist una reducció més gran de les morts prematures.

Altres investigacions de Lichtenberg conclouen que fins al 73% de l'increment de l'esperança de vida als països desenvolupats a la primera dècada d'aquest segle es devia als nous medicaments comercialitzats en aquest període.

L'anàlisi de l'investigador especialitzat en gestió sanitària assenyala, a més, que el diagnòstic precoç també redueix la mortalitat per càncer.

La investigació conclou que la inversió en nous medicaments és altament cost-eficaç, amb un desemborsament de 3.269 euros per cada any de vida guanyat. Aquesta xifra està molt per sota de les estimacions de l'Organització Mundial de la Salut, que considera molt efectives les intervencions amb un cost per sota del producte interior brut (PIB) per càpita. A Espanya, aquesta xifra va ser de 23.962 euros el 2016.

En termes econòmics, l'informe 'El valor del medicament des d'una perspectiva social 2021' de la Fundació Weber i Farmaindústria apunta que per cada euro invertit en nous fàrmacs s'aconsegueix un estalvi directe en altres prestacions sanitàries d'entre 2,3 i 7, 2 euros, fet que converteix el medicament en un bé amb alt valor social. És essencial per a la salut i la qualitat de vida de les persones ja que guareix malalties, les controla o redueix els símptomes i millora les condicions de vida dels pacients.

A Espanya, el càncer és una de les principals causes de morbimortalitat. El nombre de tumors diagnosticats a Espanya l'any 2022 s'estima que arribarà als 280.100 casos segons els càlculs de REDECAN, fet que suposa un lleuger increment respecte als anys anteriors. Tal com s'espera un increment en la incidència del càncer a nivell mundial, a Espanya s'estima que el 2040 arribi als 341.000 casos. La bona notícia és que la investigació continua i els tractaments cada vegada són més efectius.

Els nous medicaments contra el càncer són un gran èxit des del punt de vista sanitari, social i econòmic. Eviten morts, milloren la qualitat de vida i generen estalvis al sistema sanitari.