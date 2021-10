Pla per a la producció de medicaments estratègics

Molts medicaments amb dècades de vida, que ja han perdut la patent i tenen competència de genèrics, segueixen sent molt importants per combatre moltes malalties o símptomes. A Espanya, com a tot Europa, són sotmesos a constants revisions de preus a la baixa, cosa que ha fet que, per poder vendre a aquests preus baixos, molts d’aquests medicaments i els seus principis actius es deixin de fabricar aquí i es comprin fora del nostre continent, fonamentalment en països asiàtics, a la recerca de costos més baixos.

Una de les lliçons de la crisi provocada per la Covid-19 ha sigut la constatació que aquesta dependència pot ser excessiva en un bé tan necessari i delicat com el medicament i que pot posar en risc el proveïment en una situació d’emergència sanitària. Per contrarestar aquesta realitat, Farmaindústria ha plantejat un projecte, en col·laboració amb la resta d’associacions empresarials del sector, que ja ha presentat al Govern, i que té per objectiu generar el marc adequat per recuperar part d’aquesta producció de medicaments estratègics. Amb dos objectius principals: donar més seguretat al sistema sanitari i als pacients i reforçar el teixit productiu al nostre país.

El projecte està alineat amb els objectius i continguts del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’Economia, Espanya Pot, presentat recentment pel Govern i la seva posada en marxa dependrà de com és aprovat el projecte, tenint en compte també els fons europeus per a la reconstrucció que rebrà Espanya.

Sota el nom de projecte MedEst (Medicaments Essencials i Capacitats Industrials Estratègiques), fins a 40 companyies fabricants de medicaments i matèries primeres farmacèutiques estarien disposades a invertir més de 1.700 milions d’euros per recuperar part d’aquesta fabricació essencial per a Espanya. Dues terceres parts de la inversió serien fetes per empreses fabricants i una tercera part per companyies de matèries primeres farmacèutiques.

Objetius

Els objectius de la proposta MedEst són dos: per un costat, augmentar les capacitats estratègiques de fabricació per disposar de més garanties en el proveïment de medicaments estratègics per al nostre país i, per un altre, millorar la competitivitat productiva de la indústria farmacèutica a Espanya a través de la seva capacitació en coneixement, tecnologia i digitalització. Respon a la preocupació de l’excessiva dependència que Europa té de països asiàtics en la producció de principis actius i medicaments essencials. «En la majoria dels casos parlem de medicaments madurs, amb molts anys al mercat i que ja no tenen protecció de patent, però que segueixen sent els indicats per combatre certs símptomes o malalties», explica el president de Farmaindústria, Juan López-Belmonte.

«Aquesta iniciativa –continua– busca definir juntament amb les autoritats sanitàries una llista unificada de medicaments i principis actius estratègics; analitzar el nivell de risc de desproveïment (falta de subministrament del principi actiu, absència d’alternatives terapèutiques, limitada capacitat de fabricació a Espanya, etc.) i definir el marc adequat perquè les companyies al nostre país puguin afrontar una producció de medicaments basada en tres eixos fonamentals: qualitat i competitivitat, transformació digital i transició ecològica».

Iniciativa col-laborativa

Des de Farmaindústria «es va invitar a participar noves empreses innovadores i de principis actius, així com de medicaments genèrics i de productes biosimilars, entre altres. La resposta ha sigut magnífica», valora López-Belmonte, que manifesta el seu convenciment respecte a una iniciativa que dona una adequada resposta a una necessitat estratègica i reforça les capacitats de producció.

Es tracta, per tant, segons sostenen els seus impulsors, d’una doble oportunitat per a Espanya. Per un costat, aconseguir una protecció estratègica més gran i reforç del nostre teixit productiu davant de futures crisis sanitàries i, com a conseqüència d’això, tindria un efecte tant en la creació d’ocupació com en l’augment de les exportacions del país.

I és que, segons els experts, la indústria farmacèutica es postula com un dels sectors estratègics capaços de contribuir a la reactivació després de la crisi econòmica i social provocada per pandèmia. Farmaindústria ja havia plantejat al Govern un marc de col·laboració estratègica sobre el qual la indústria farmacèutica es comprometia a treballar en quatre línies: generació d’ocupació qualificada, foment de la investigació biomèdica, col·laboració per preparar Espanya davant de futures crisis sanitàries i impuls a la producció de medicaments.

Les claus del projecte MedEst

Sota el nom de projecte MedEst (Medicaments Essencials i Capacitats Industrials Estratègiques), companyies fabricants de medicaments i primeres matèries farmacèutiques s'han compromès a invertir més de 1.700 milions d'euros per recuperar part d'aquesta fabricació essencial per a Espanya. El subdirector general de Farmaindústria, Javier Urzay, ho explica en aquest vídeo.