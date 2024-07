El reciclatge i la reutilització arriben al món de la moda

La conscienciació sobre la necessitat de prendre mesures que ens permetin conservar la nostra societat, des d'un punt de vista mediambiental, ha provocat que cap sector no vulgui quedar fora de les tendències sostenibles. Al món del tèxtil s'està vivint l'expansió de la moda circular.

Foto: Shutterstock

Alberto Zamora 01 juliol, 2024

El nou tipus de moda, conegut com a circular, es caracteritza per la utilització, en els processos de producció, de teles formades per elements no contaminants i que siguin reciclables. La segona característica és l'ús de fibres existents, que tenen l'origen en diferents col·leccions prèvies, tant del món de la moda com de l’exterior, i que abasten des de peces de vestir fins a ampolles de plàstic, passant per deixalles industrials o xarxes de pesca, per exemple.

En el context actual, la moda circular adquireix una gran importància, ja que estem parlant d'un sector en què els seus elements principals tenen una vida molt curta. En una constant recerca de la novetat, les col·leccions canvien cada temporada, quan no cada setmana. En una indústria amb tant de moviment de productes, el reciclatge apareix com una opció de grans avantatges, des d'un punt de vista ecològic.

No parlem només de la rapidesa en el canvi de tendències, sinó també d'altres factors derivats de la situació, com ara l'inventari que no hagi estat venut o la sobreproducció de certes peces. Davant d'aquests problemes, la moda circular proposa un model de consum diferent del que està establert.

Avantatges de la moda circular

La moda circular no deixa de ser una aplicació de l'economia circular al món del tèxtil. El tipus d'economia esmentat es basa en un model de producció i consum que aposta per l'intercanvi, la reutilització, el recondicionament i el reciclatge de materials i productes previs durant el màxim temps possible, minimitzant, així, la generació de residus.

L'objectiu final consisteix a disminuir l'impacte mediambiental que la indústria tèxtil produeix al nostre planeta, ja que actualment està considerat com el segon sector més contaminant a nivell mundial.

Aquest nou enfocament, oposat a la moda ràpida, ofereix els avantatges següents a les empreses que adoptin la moda circular: reducció de residus tèxtils, una ocupació segura dels materials, la transformació de residus en valor o la reducció de l'impacte ambiental.

Les marques de moda s'apunten al canvi

Les companyies no són alienes als moviments de la indústria, i és per això que cada cop són més les marques que aposten per diferents iniciatives, que tenen com a objectiu satisfer els canvis que s'estan produint en la demanda del sector. Aquests nous enfocaments troben el seu origen en una preocupació ambiental més gran, que ha crescut considerablement arran de la pandèmia.

Algunes de les marques destacades que ja usen la moda circular són:

Timberland

La firma ha desenvolupat la iniciativa Timberloop , mitjançant la qual els seus consumidors poden lliurar els productes usats a canvi d'un descompte del 10% en compres futures, amb l'objectiu que els materials vells puguin ser reutilitzats en la fabricació de peces noves. Timberland pretén que el 2030 el 100% de les peces estiguin dins del model d'economia circular.

Nike

El gegant esportiu ja compta entre els seus productes amb diverses col·leccions que han estat produïdes amb materials reciclats, encara que potser la seva aposta més gran és una línia de calçat esportiu realitzat amb residus de fàbrica i de postconsum . Un exemple es va poder veure en els últims Jocs Olímpics, en què els competidors dels EUA, el Brasil i França van saltar al terreny esportiu amb equipacions Nike fabricades amb polièster 100% reciclat.

Puma

És potser una de les firmes que més ha apostat per la moda circular, ja que des de l'any 2020 tot el seu catàleg, al 100%, es troba realitzat amb materials sostenibles . La companyia ha destacat per col·leccions que tenen l'origen en fils reciclats, provinents d'ampolles de plàstic llençades al mar, en un exemple clar i contundent de moda circular.

Etam

La firma francesa va dur a terme una campanya que permetia donar una segona vida als seus sostenidors , mitjançant un programa de reciclatge. A més, en un altre exemple de compromís, la proposta tenia com a destinatàries principals dones en situacions de precarietat.

The North Face

La firma especialitzada en roba i abrics de muntanya ha optat per dues línies d'actuació a l'hora d'abordar la moda circular. D'una banda, un programa que permet la renovació i venda dels seus articles, que tenen preus inferiors a les col·leccions de primera mà. En segon lloc, apostant per la fabricació de noves peces que tenen l'origen en els teixits d'altres articles usats.

Finalment, una altra de les estratègies que estan emprant algunes marques, a l'hora de donar visibilitat a la moda circular, és associar el seu nom amb figures destacades i reconeixibles. Alguns exemples són la col·laboració de la firma Alfie París amb Rosalía, la unió de la marca alemanya Haderlump amb el cantant i actor Bill Kaulitz, o el duet nacional de la firma Moisés Nieto amb la presentadora Raquel Sánchez Silva.