Les aus han tornat a Medina del Campo

Projecte de recuperació de les llacunes de Medina del Camp

Situades al final del cicle de la gestió de l'aigua, les EDAR (Estació Depuradora d'Aigües Residuals) són les responsables de depurar l'aigua reintegrant-la a la llera del riu en les millors condicions, eliminant la matèria contaminant i les partícules sòlides en suspensió.

"Tots els dies agafem de la mare naturalesa un préstec, que consisteix en milions de litres d'aigua. No seria just tornar aquest préstec tan important, sense correspondre amb interessos al nostre malmès medi ambient. Seria molt desagraït i poc respectuós per part nostra ", explica Patrici. Amb aquesta filosofia, el cap de planta val·lisoletà va idear fa una dècada un sistema que fes reviure les llacunes de Medina del Camp, convertides en aquell moment en un lloc degradat, sense aigua i, per tant, sense vida.

Com descriu Patricio "l'any 2008 vam iniciar el projecte, desviant part de l'aigua tractada a l'EDAR per omplir les 4 llacunes i jugant a cada llacuna amb el nivell d'aigua, per obtenir hàbitats diferents. Aquesta idea va ser clau per aconseguir els resultats de biodiversitat d'espècies aconseguits ".

Porró terrós - Foto: Wikipedia

Amb l'objectiu de promoure la naturalització de les llacunes i la millora del seu hàbitat i ecosistema, l'equip d'Aqualia que gestiona l'EDAR, va establir una sèrie de mesures que afavorissin l'assentament i desenvolupament de diferents espècies d'aus, amfibis i mamífers. A més, es va realitzar una intensa campanya de comunicació, de sensibilització i educació ambiental, perquè els veïns de Medina del Camp coneguessin i participessin a la iniciativa.

Flamenc europeu - Foto: Wikipedia

"Amb l'arribada del primer pas d'aus de primavera es van realitzar els primers censos els resultats dels quals reunien entre 300-400 aus de 40 espècies diferents", explica Patricio. Un any més tard, el 2009, recollia el premi Ecoinnova en la categoria provincial i autonòmica, i el 2011 el projecte, presentat per Aqualia i l'Ajuntament de Medina del Camp, va ser finalista dels II Premis Territori & Màrqueting, organitzats per Mapfre.

Actualment, a les llacunes de Medina del Camp hi ha una població anual de 8.600 aus i s'han comptabilitzat més de 120 espècies d'ànecs i aus relacionades amb l'ecosistema. Menció especial al "porró marró, espècie en perill d'extinció, el flamenc, la espàtula, l'ànec cullera i el cabussó collnegre, la gran colònia d'alenes i camallongues", enumera Patricio. La zona s'ha convertit en una destinació privilegiada a l'interior d'Espanya per a l'albirament d'aus, cobrant especial rellevància durant l'època de pas de finals d'estiu i tardor, quan la resta d'aiguamolls de l'interior es troben secs per l'estiatge.

Ànec cullera - Foto: Wikipedia

"Aquesta circumstància no afecta les nostres llacunes, gràcies a la regeneració contínua d'aigua que es realitza a l'EDAR, concentrant en dies continus gran varietat d'aus que fan servir la llacuna com una àrea de descans en el seu llarg camí de migració", explica el cap de l'estació depuradora.

Aqualia, especialitzada en la gestió del cicle integral de l'aigua, és una companyia connectada amb més de 22,5 milions de clients a tot el món i, en connexió, també, amb el medi ambient. Els bons resultats obtinguts a la localitat val·lisoletana animen a l'empresa a continuar un projecte que, a més, "ha estat pres com a exemple i referència en d'altres EDAR per a la recuperació d'altres deveses i aiguamolls", assenyala Patricio.

Cabussó collnegre - Foto: Wikipedia

Amb el pas dels anys, els títols i els trofeus aconseguits per Patricio com a jugador de rugbi "queden a les vitrines", però el fruit del seu esforç i treball, fonamentat en el respecte i el compromís amb la cura del planeta, perdurarà en el temps.