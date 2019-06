Caminant cap a un món amb menys emissions

Política mediambiental energètica

El canvi climàtic i la empremta ambiental preocupen els ciutadans i també a les empreses del sector energètic. Amb l'objectiu de complir els compromisos mediambientals adquirits al Protocol de Kyoto i a la passada Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic de 2015 (reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i evitar que l'increment de la temperatura mitjana global superi els 2 graus respecte als nivells preindustrials), companyies com Cepsa han incorporat a la seva estratègia de Responsabilitat Social Corporativa la reducció de l'impacte de la seva activitat en el clima.

Estació Ambiental Madrevieja (Cadis) en què Cepsa col·labora per a la seva rehabilitació i recuperació.

La companyia ha traduït les metes en accions concretes que contribueixen, a més, al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que ha establert Nacions Unides. En concret, Cepsa, posa l'accent en els ODS com són energia assequible i no contaminant (7), treball decent (8), indústria, innovació i infraestructura (9), producció i consum responsables (12), acció pel clima (13 ) i pau i justícia (16).

"La clau per a un futur sostenible és aconseguir l'equilibri entre la reducció de les emissions i el foment del creixement econòmic", exposa l'energètica en el seu informe Cepsa Energy Outlook 2030. Busca fixar nous estàndards d'eficiència, impulsar solucions d'energia neta, realitzar projectes de reducció d'emissions en les seves instal·lacions, optimitzar l'ús de matèries primeres, fomentar la reutilització i el reciclatge dins dels seus processos i estimular les inversions, la innovació i transformació digital en totes les seves unitats de negoci i operacions. L'objectiu de reducció marcat pel 2020 pel que fa a 2015 és de 170 mil tones de CO 2 .

Model baix en carboni i transformació digital

Amb la sostenibilitat i l'eficiència energètica com a objectius prioritats, la companyia avança cap a un model baix en carboni i va sumant noves fites, com la posada en marxa de més de 200 mesures per millorar l'eficiència i la sostenibilitat de la seva activitat o la construcció del seu primer parc eòlic - a Jerez de la Frontera (Cadis) - que entrarà en funcionament aquest any i que simbolitza la seva transformació en la forma d'obtenir energia.

A més, gràcies als avenços tecnològics, a Cepsa també estan aconseguint reduccions significatives de CO 2 . En finalitzar el 2018, l'energètica comunicava l'èxit del seu primer projecte de transformació digital a la Unitat de Química, aplicant als processos de producció tecnologies pròpies de la indústria 4.0 i intel·ligència artificial, com machine learning, big data i advanced analytics. Aquest pla, desenvolupat a la línia 3 de fenol de la Planta Química de Pals de la Frontera (Huelva), va permetre augmentar la producció de fenol un 2,5% i, alhora, millorar l'eficiència energètica (i, per tant, una reducció d'emissions) d'un 2%. A la Refineria de Gibraltar-San Roque (Cadis), la millora tecnològica a la planta de Cru 1 va suposar passar d'utilitzar fuel a fuel gas com a combustible. Això va reduir l'impacte ambiental pel menor contingut en carboni d'aquest últim.

Planta Química de Palos de la Frontera (Huelva)

A més, cal destacar que Cepsa, líder en la fabricació de LAB (matèria primera per a la fabricació de detergents biodegradables) va ser pionera el 1995 en l'ús de la tecnologia Detal en les seves plantes. Aquesta innovació, desenvolupada per Cepsa en col·laboració amb UOP (Universal Oil Products), i que recentment ha estat millorada (Detal-Plus), redueix considerablement el consum de matèries primeres i energia, contribuint a millorar la sostenibilitat del producte.

Cepsa està totalment conscienciada amb minimitzar l'impacte de la seva activitat en l'entorn en què opera i aquests projectes en són un bon exemple. Les energètiques fan cada vegada millor els deures per ser part de la solució i tenir cura del planeta. Però no és només la seva responsabilitat. Que les nostres llars siguin espais on l'energia i l'aigua es facin servir de forma sostenible, per exemple, depèn exclusivament de nosaltres. Entre tots podem fer front al canvi climàtic.