On es produeix l'únic cafè d'Espanya?

El millor cafè no només ve del Brasil, Colòmbia, Indonèsia o Etiòpia. Encara que sembli mentida, a milers de quilòmetres d'aquests cultius, en un petit poble de costa del sud d'Europa, creix lliure un dels grans més selectes del món. La vall d'Agaete manté avui el pòsit del que va ser una rica font de prosperitat per a les Illes Canàries, però que es va anar diluint amb el pas dels segles fins a gairebé desaparèixer. Aquesta és la seva història.

Agaete és la darrera població productora de cafè de les Illes Canàries. Una tradició que va néixer el 1788 amb l'arribada a Tenerife d'aquest gra, juntament amb altres llavors i plantes vingudes d'altres continents. Així es va crear el Jardí d'Aclimatació de l'Orotava. Aquí, el cafè va trobar en el clima subtropical de l'arxipèlag l'hàbitat perfecte per créixer, convertint-lo ràpidament en un dels cultius favorits dels agricultors de l'arxipèlag al llarg del segle XIX.

Tot i això, entre 1930 i 1940, els cultius van començar a desaparèixer. El que abans van ser hectàrees de camps va quedar reduït a aquest petit reducte situat al nord-est de Gran Canària. No podem dir qui va triar qui, però la varietat Arabica Typica, una de les més antigues i pràcticament desapareguda avui dia, va trobar en aquesta vall plena de tarongers la llar perfecta per refinar els seus matisos més àcids i afruitats. Aquí, el cafè és cuidat amb afecte. El seu fruit creix lliure, és recol·lectat a mà i les llavors no són rentades prèviament per preservar-ne tot el sabor. El resultat? Una selecció de cafè tremendament aromàtic i complex amb un suau regust amarg tremendament característic que ha tornat a fer florir l'economia de la zona.

Encara que a Espanya se serveixen aproximadament 14.000 milions de cafès a l'any, tastar el de la vall d'Agaete es pot convertir en una missió com a mínim complexa si no sabem com. Els pocs quilos produïts i la irregularitat de les collites el converteixen en una rara avis en la majoria de cafeteries i supermercats. La forma més senzilla de tastar-lo és buscar-lo en centres especialitzats o endinsar-se a la vall fins a trobar la Finca La Laja, un autèntic paradís per als cafeters.

Els altres secrets que amaga la vall d'Agaete

Qualsevol podria pensar que amb el cafè s’acaba tot l'atractiu d'aquesta població, però en els seus 45,5 km2 hi cap absolutament de tot. Un parc arqueològic, un hort de flors, platges d'aigua cristal·lina imponents, piscines naturals d'origen volcànic com Las Salinas, rutes de trekking, festes populars, unes vistes privilegiades del Roque Partido i un pintoresc nucli històric. Per si no n'hi hagués prou, la costa d'Agaete també és coneguda localment pels seus plats de peix tremendament fresc.

La pineda més gran de tot Gran Canària

No podem abandonar aquesta genuïna població sense parar un moment al Parc Natural de Tamadaba, una de les zones de l'arxipèlag menys alterades per la mà de l'home i catalogada per la UNESCO com a Reserva de la Biosfera. Les seves 7.500 hectàrees abracen tant cims com costes i són la llar de la pineda més gran de Gran Canària.

Situat en una plana a 1.000 m d'altitud, aquest bosc dens és el lloc perfecte per organitzar una excursió. Els senders que ens hi porten, aptes per a tot tipus de cames, van descobrint paisatges escarpats en què la natura desafia el vent des de fa segles. Aquí trobem el Roque Faneque, un massís de 1.008 metres d'alçada que cau sobre el mar i que és considerat un dels penya-segats actius més alts del món.

