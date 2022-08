Futbol per TV: on es poden veure els partits de LaLiga Santander i LaLiga SmartBank?

Un proyecto de:







De cara a aquesta nova temporada, la manera com l'espectador espanyol pot veure el futbol a la televisió ha evolucionat, oferint més opcions que mai. Es tracta d'un nou i innovador format de comercialització amb què LaLiga multiplica l'oferta d'operadors, cosa que permet a l'aficionat triar entre un ventall molt més ampli.

LaLiga millora l'accés a LaLiga SmartBank, competició que estarà disponible en almenys 10 plataformes.

Gràcies al nou model de distribució audiovisual de LaLiga, LaLiga Santander i LaLiga SmartBank arribaran a cada racó de la geografia espanyola, fent gaudir un nombre més gran de llars de l'emoció del futbol i de la passió pels seus colors.

On es pot veure LaLiga Santander?

LaLiga va adjudicar a Movistar Plus+ i DAZN els drets televisius per als propers 5 anys, fins a la temporada 2026-2027. D´aquesta manera s´aconsegueix mantenir el nivell d´ingressos d´altres temporades, reforçant al màxim la competitivitat de LaLiga Santander.

Gràcies a aquest acord és possible seguir LaLiga de diferents maneres, a través de diferents plataformes. Com més, millor!, però, on es pot veure LaLiga Santander?, quines són les opcions?







On es pot veure LaLiga SmartBank?

Els aficionats a LaLiga SmartBank podran triar on veure la competició entre la major oferta d'operadors proposada fins ara.

Amb aquesta fórmula de comercialització disruptiva s'amplia considerablement l'abast i l'exposició de la competició. A més, LaLiga no descarta l’entrada de nous operadors d’IPTV i telcos que augmentin encara més l’oferta per a l’aficionat.

Perquè més aficionats gaudeixin de la competició, dos partits de cada jornada del màxim nivell s'emetran a Vamos, a més del canal LaLiga SmartBank TV.

LaLiga fa una forta aposta per arribar a tots els aficionats possibles independentment de la manera com viuen el futbol. Tant per als que segueixen tota la competició del seu equip de sempre, dels fans dels grans partits, dels acèrrims a LaLiga SmartBank, els que el veuen des del camp, des de casa, al bar amb els amics... A més, el Canal LaLiga SmartBank TV ofereix l'opció d'accedir a la narració dels partits en totes les llengües cooficials en aquells territoris amb llengua cooficial. LaLiga Santander i LaLiga SmartBank es poden seguir de diferents maneres, i totes són vàlides, i és que l'important no és com o on es viu, ni quina competició, l'important és fer-ho a la teva manera.