“Si no hagués estat per la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita, amb l'arribada de la pandèmia, jo crec que el 50% o més dels clubs de futbol haurien desaparegut perquè no hi havia cap ingrés i els jugadors havien de continuar cobrant. La subvenció de la Federació Espanyola va ser el que va salvar tot el futbol modest i la seva base”. Aquesta és l’opinió no només de José Ramón Cuetos, president de la Reial Federació del Futbol del Principat d'Astúries, sinó de tot el futbol espanyol que no és d'elit. Totes les federacions territorials celebren d'una manera especial el torneig que organitza la RFEF i que aquest 2023 es juga de l'11 al 15 de gener i el disputen Reial Madrid, Reial Betis, FC Barcelona i València CF.

Més que animar un equip concret, José Ramón i els seus homòlegs de les federacions territorials celebraran l'èxit del torneig amb cada gol. “Per primera vegada que recordi -i fa més de 20 anys que formo part de la federació asturiana de futbol- totes les federacions territorials estem d'acord en la importància d'un torneig com la Supercopa d'Espanya pel que suposa per a tots els clubs modestos del país”, explica Cuetos.

Triplicar els ingressos de les territorials

En xifres, en el cas asturià, “si hem repartit 300.000 euros anuals aproximadament hem passat a ingressar al voltant d'1 milió d'euros. Per exemple, els nostres clubs de Segona Federació perceben 140.000 euros, a més, ens ajuden en altres despeses com els desplaçaments per a equips juvenils -tant de futbol 11 com de futbol sala-, i tots aquests diners venen d'aquí, de la Supercopa”, assenyala el president asturià.