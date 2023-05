“Alertes de realitat” o com la RFEF assessora les promeses de la Selecció fora de la gespa (arribin o no a ser estrelles)

¿Com un defensa central que no ha vestit mai la samarreta de la Selecció espanyola ni ha celebrat cap títol de Primera o de la Copa o Supercopa, pot ser el formador tutor de les categories inferiors de la Selecció i ser considerat un referent per les futures estrelles del futbol espanyol? ¿Per què una figura internacional com Pedri demana consell a José Antonio Culebras, un exdefensa central de clubs com el Numància, Tenerife o Llevant… i també de l'Almazán i el Tardelcuende? ¿Què els pot ensenyar? El fet que 'Cule', amb el seu primer gran sou de futbolista de vint anys, optés per un Citroen Xsara diu molt dels consells que pot donar al planter del futbol nacional, que aquests dies es concentra per preparar els respectius Europeus en diferents categories.

José Antonio Culebras 'Cule' (Puertollano, 1979), va ser fitxat el 2019 per Luis Rubiales per obrir el nou departament de tutorització i formació destinat a les categories inferiors de la Selecció masculina i femenina: de la sub-15 a la sub-19 , on gran part dels internacionals ja tenen contractes professionals. “El meu aspecte és vocacional perquè quan era futbolista professional -durant 13 anys-, anava veient que la situació d'alguns jugadors era feble. Jo em vaig treure la carrera de professor a La Laguna, mentre jugava al Tenerife (a Segona i Primera divisió). Després he realitzat diferents cursos i màsters, entre els quals hi ha el d'expert en Psicologia Esportiva. La meva idea era la de poder ajudar els joves futbolistes a prendre les millors decisions que requerien en aquell moment. Ells saben que tenen talent i el desenvolupen, però hi ha una necessitat d’assessorament i ajuda real i sincera per a aspectes fora del futbol. I què millor que els joves de les diferents categories inferiors de la Reial Federació Espanyola de Futbol”, explica Cule.

“Quan Luis Rubiales va assumir la presidència vaig plantejar-li la possibilitat de donar suport i ajuda als jugadors i jugadores de les categories inferiors de la Selecció perquè sabem que passen molt de temps sense les seves famílies i el seu entorn personal. Volia donar proximitat perquè, al final, a la Selecció estan 24 hores junts durant períodes grans, de dues, tres setmanes o més”, comenta l'exjugador que va començar al futbol sent davanter a les categories inferiors del Puertollano fins que un dia diferents lesions de companys li van brindar la possibilitat de jugar un partit com a defensa. Com li va canviar la vida aquesta decisió i qui li havia de dir que per aprofitar aquesta oportunitat -la de jugar, encara que sigui en un altre lloc- acabaria defensant una tarda Ronaldo Nazario, una altra Ronaldinho, una altra Messi…